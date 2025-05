El conductor de televisión Paco Bazán ha confirmado que tuvo un acercamiento con el exfutbolista Jefferson Farfán, meses después de protagonizar un duro enfrentamiento mediático. Sin embargo, aclaró que el encuentro no fue directo, sino que se produjo a través de una persona cercana al ahora empresario.

En declaraciones a ‘Magaly TV, la Firme’, Bazán señaló que dicho acercamiento no fue solicitado por él y que no ha confirmado su participación en el podcast que Farfán conduce junto a Roberto Guizasola.

“¿Me han visto sentado con Jefferson? ¿Saben si realmente voy a ir? ¿En las condiciones de este momento de mi vida, me sentaría ahí? Hubo un acercamiento y no lo solicité yo”, afirmó el presentador.

Por su parte, Magaly Medina, a quien el exarquero llamaba madrina, pidió mayor transparencia, asegurando que un acercamiento implica una reunión cara a cara.

“Si dijo que ha habido un acercamiento, quiere decir que se vio con él. Dilo con todas sus letras. Pusiste en duda lo que dijimos. Nosotros sabemos de lo que hablamos”, agregó.

Erick Delgado corta lazos con Paco Bazán

Otro tema que generó gran atención fue la revelación de que Erick Delgado y Paco Bazán ya no son amigos. Bazán ha declarado que actualmente solo mantienen una relación laboral como socios del canal de YouTube 'Ni loco ni santo’.

“Somos compañeros de trabajo, somos socios. He notado cosas que no me han gustado a lo largo de estos dos o tres meses. Él lo sabe porque mi cara no miente, yo no puedo aparentar” , contó Delgado, visiblemente molesto con Bazán.

Delgado acusó al conductor de ser irresponsable con el canal, indicando que se fue de viaje sin avisar en más de una ocasión, a diferencia de él, que sí cumple con los compromisos, dijo.

La versión de Bazán: “Insistió en que Susana me calificara, fue una falta de respeto”

Bazán también dio su versión sobre el quiebre con Delgado. Según relató, el punto de quiebre fue una dinámica en su canal con la cantante Susana Alvarado, donde Erick habría insistido de manera inapropiada para que ella lo calificara con connotación sexual.

“Creo que donde hubo un quiebre fue cuando él insistía para que me califique. Fue una falta de respeto. Yo no tuve la actitud correcta, debí frenarlo”, confesó.

Aunque resaltó que Alvarado no tuvo ninguna responsabilidad, admitió que desde ese momento su relación con Delgado empezó a deteriorarse. “No sé si fue un quiebre, pero sí creo que allí se rompió la buena onda que teníamos antes".

Paco Bazán y Susana Alvarado juntos en un yate | Foto: Instagram