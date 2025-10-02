La modelo y presentadora de televisión peruana Laura Spoya denunció este jueves que una mujer de Chiclayo se negó a devolverle S/ 500 que le transfirió por equivocación a su cuenta en la billetera digital Yape.

Según narró Spoya en su podcast 'Good Time’, el error ocurrió cuando estaba pagando víveres y, lamentablemente, digitó incorrectamente el número de destino en la aplicación, resultando en una transferencia equivocada.

Laura Spoya denunció que una mujer de Chiclayo se negó a devolverle S/ 500 que le depositó por error

Tras contactar a la mujer vía WhatsApp para solicitar el dinero, Spoya relató que esta fue muy conflictiva. Y es que, de forma violenta, se negó a restituir el monto, argumentando que ya lo había gastado.

“Me dijo: ‘Ya me lo gasté, llama al banco’ y ‘No es mi culpa que te hayas equivocado. He tenido que comprar medicinas para mi mamá. Ya lo gasté, no tengo por qué devolverte’” , contó.

Adicionalmente, Spoya relató que la mujer escaló la situación amenazando con denunciarla por extorsión si continuaba pidiéndole el monto. “Si es que me sigues escribiendo, voy a decir que me estás extorsionando y tú vas a salir perdiendo” , habrían sido las palabras.

En ese sentido, la conductora de televisión agregó que su indignación no se debía solo al dinero perdido, sino a la actitud de la destinataria, a quien acusó de intentar “victimizarse” para evitar la devolución.

“Fue el hecho y cómo respondió: ‘Quédate con la plata’”, comentó Laura visiblemente incómoda, quien además, reconoció haberse equivocado previamente en transferencias, pero que, no tuvo un problema similar.