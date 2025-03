Este domingo 30 de marzo se emitirá una nueva edición de “El valor de la verdad”, esta vez con Melissa Klug como protagonista. La popular ‘Blanca de Chucuito’ se sentará, por tercera vez, en el sillón rojo para contar detalles poco conocidos de su vida. Entre los temas que hablará, revelará la verdad tras sus polémicas chats con Christian Cueva y el presunto encuentro en un Airbnb.

Melissa Klug volvió a ser el centro de la atención luego que Pamela López la mencionara como una de las mujeres con las que Christian Cueva le fue infiel. Ahora, Klug responderá a las acusaciones y revelará la verdad tras un comprometedor chat con ‘Cuevita’.

Melissa Klug contará su verdad a Beto Ortiz en el sillón rojo de "El valor de la verdad". (Foto: Instagram)

A pocas horas de emitirse la nueva edición de “El valor de la verdad” en Panamericana, la madre de los hijos de Jefferson Farfán recurrió a sus redes sociales para compartir un llamativo mensaje donde revela que su verdad la “libera”, mientras que a otras personas “no los dejan descansar”.

“Cada mentira dicha te deja una deuda con la verdad, pero tarde o temprano esa deuda se tiene que pagar. Me señalaron y me juzgaron por todos lados pero llegó el momento de decir TODA LA VERDAD ”, escribió Melissa Klug en su post.

“Muchos han creído que mi vida es un libro cerrado donde han puesto los títulos que han querido, pero se olvidaron de que la única escritora de esta historia soy yo. Y mientras mi verdad me libera, a otros la culpas no los dejan descansar. Tranquilos que ya no leo periódico de ayer”, agregó.

Como se sabe, Melissa Klug se sentará por tercera vez en “El valor de la verdad” y esta vez hablará de su presunto encuentro con Christian Cueva en un Airbnb. Además, contará detalles sobre sus pasadas relaciones, tanto con Abel Lobatón como con Jefferson Farfán.

Melissa Klug será la cuarta participante de la nueva temporada de “El valor de la verdad”. Antes se sentaron en el sillón rojo Pamela López, Shirley Arica y Macarena Vélez.