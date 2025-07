Melissa Paredes arremetió contra el modelo español Bruno Agostini por sus declaraciones en ‘El Valor de la Verdad’, donde aseguró haber tenido un supuesto encuentro sexual con ella y Andrea San Martín a la misma vez.

Por ello, al ser entrevistada por “La Noche Habla”, Paredes negó haber revelado esa experiencia a terceros y calificó como “sin sentido” ventilar hechos íntimos de hace más de una década.

“No tengo por qué dar explicaciones de un tema que supuestamente pasó hace más de 11 años. No tiene ningún sentido, en pleno 2025, tocar temas de la intimidad privada de mujeres”, expresó Melissa, visiblemente incómoda.

Melissa Paredes

“Cobarde y poco caballero”: Melissa se pronuncia con todo

Durante su participación en "Ponte en la Cola", Paredes arremetió contra Agostini por revivir un supuesto episodio íntimo.

“Es muy cobarde que un hombre se siente a hablar de mujeres en televisión nacional, cuando hoy en día luchamos todos los días por igualdad y respeto”, declaró.

Además, cuestionó la motivación del modelo para hacer pública su versión. “De poco caballero, pero de subsuelo, porque por último si te vas a sentar en un lugar a cobrar tus chibilines para que comas un rato... A pechuga y di: ‘estoy contando porque me da la gana’ y no culpar ni señalar a dos mujeres”, añadió.

Melissa también desmintió haber contado el episodio a Sebastián Lizarzaburu, expareja de San Martín, como afirmó Agostini.

“¿Dónde y cuándo? Que me lo demuestre. No quiero ni abrir esa ventanita”, sentenció, dejando en claro que no piensa confrontar al español.

Anthony Aranda, esposo de Melissa, también opina: “Si fue verdad, lo celebro”

Anthony Aranda, esposo de Melissa Paredes, no se quedó callado y utilizó sus redes sociales para defender a su pareja.

“Si fue verdad y mi esposa, hace muchos años, soltera, se divirtió, bien se celebró, bien. Poco show, por favor”, dijo el coreógrafo, quitándole importancia al tema por ser tema pasado.

¿Qué dijo exactamente Bruno Agostini?

Durante su participación en "El Valor de la Verdad", Agostini respondió afirmativamente cuando fue consultado por Beto Ortiz sobre si tuvo un trío sexual con Melissa y Andrea.

Aseguró que solo decidió hablar porque supuestamente fue Paredes quien difundió la historia. “Yo nunca hubiera dicho nada si no lo hubiera hecho ella”, declaró.

El español sostuvo que Sebastián Lizarzaburu se enteró por boca de Melissa, y que ella habría relatado el hecho con detalles.

También responsabilizó a las dos mujeres por la difusión: “La culpa es de las dos señoritas”. Paredes negó esa versión exigiendo pruebas.