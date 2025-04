Melissa Paredes y su esposo Anthony Aranda ofrecieron una entrevista al podcast “Historias detrás de las historias”, donde no dudaron en hablar de los polémicos enfrentamientos con Magaly Medina. Eso sí, Paredes aseguró que, desde que le “puso el parche”, la presentadora de espectáculos ya no habla de ella.

En la entrevista junto a su esposo, Paredes habló de su matrimonio con Anthony Aranda y recordó como Magaly Medina cuestionó duramente su torta, señalando que era una maqueta, hecho que provocó la reacción del mismo pastelero, quien salió a defenderse.

“Quedó pésimo. Si nos quieres fregar a nosotros, normal, pero no te puedes meter con el trabajo de las demás personas. Si los novios no se quejan, quién eres tú para venir a criticar. No puedes venir a menospreciar el trabajo de los demás. Si quieres raja de nosotros, pero no te puedes ensañar con algo falso”, contó Melissa Paredes.

Asimismo, Melissa reconoció que Magaly Medina siempre intentaba dejarla mal y tenía duras críticas hacia ella y su pareja; sin embargo, todo cambió luego que le pusiera el parche de una forma contundente.

“Yo creo que desde el momento que le puse el parche fuerte, tal cual, ella ya se calmó. Antes era ufff, de todo. Es que a todo le hemos dado la vuelta. Antes decía que (Rodrigo Cuba) fue la única persona que me hizo señora, como si una necesitara de la aprobación de un hombre”, dijo.

Melissa Paredes volvió a hablar de Magaly Medina y recordó que una vez le puso "el parche". (Foto: Captura de video)

Por otro lado, también recordó cuando Medina minimizaba a Anthony Aranda y decía que se estaba colgando de su imagen.

“Ella decía: ‘El día que él tenga su escuela, hablamos’, y mira, tenemos nuestra escuela. Cómo te inventas tantas cosas para rellenar tu programa”, puntualizó Paredes, quien recibió el respaldo de su esposo.