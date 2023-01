Bastante molesta, Alejandra Baigorria denunció que sujetos ingresaron a su tienda a robar, y se llevaron más de 10 prendas en cuestión de minutos. Sin temor a nada ni nadie, la exchica reality compartió el video del momento exacto en que el delincuente carga su maletín con varios pares de pantalones que eran exhibidos en la tienda de la modelo. Además, mostró el rostro del asaltante: “Te voy a encontrar”, dijo exaltada.

En su historia de Instagram, la exintegrante de ‘Esto es guerra’ lanzó una advertencia al sujeto que ingresó a robar su negocio. “Se han equivocado porque yo no lo voy a dejar pasar. Aquí tengo las imágenes, te voy a encontrar, te lo juro. No me voy a dejar jamás porque en este país si alguien no hace nada, todo seguirá igual”, aseveró.

De tal manera, Alejandra compartió el video de las cámaras de seguridad de su tienda, en el que un hombre aparece llevándose los jeans delante de una niña, quien se queda en shock al no saber qué hacer ante este reprochable acto. “Ahí se ve tu cara, tu cacharro, tu cara de ladrón y de flojo. En vez de trabajar por tu familia, estás robando y serás la vergüenza de tu familia, de los que te conocen, no voy a parar hasta descubrir quién eres y dónde vives”, expresó llena de rabia.

Roban tienda de Alejandra Baigorria| Captura: Instagram

La influencer, y novia de Said Palao, a pesar de que recientemente sufrió una delicada operación, aseguró que no se detendrá hasta encontrar al delincuente. “Yo iré a buscarte y me devuelvas esos jeans porque detrás de eso hay plata, inversión y sudor que me costaron y tú no te lo vas a llevar gratis. Encima cómo roban en la cara de una niña”.

MÁS INFORMACIÓN: Quién es y a qué se dedica la hermana mayor de Paloma Fiuza

La empresaria ofreció además una recompensa a quien le brinde cualquier información que le ayude a dar con el malhechor que robó su tienda en Minka, donde había ofrecido descuentos previamente. “Alguien que sepa información le daré una recompensa, su dirección o nombre será de mucha ayuda. “Yo te voy a encontrar, vas a ver. No, hijito, aquí te voy a desenmascarar”, añadió la rubia.