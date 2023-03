Tras protagonizar una dura caída durante un reciente concierto de Los Chabelos, Sergio Galliani se pronunció mediante sus redes sociales para aclarar el hecho. Si bien confirmó que sufrió algunos golpes, el actor descartó que el daño sea de consideración.

A través de sus stories de Instagram, el actor Sergio Galliani se pronunció luego del hecho y aseguró que la mañana de este lunes 20 de marzo fue sorprendido con muchos mensajes preguntando por su estado de salud.

“Hoy me he levantado y he comenzado a ver una cantidad de mensajes de amigos preguntándome como estoy, llamadas a montón y no sé qué habrá pasado. Creo que han viralizado el tema de la caída del concierto del sábado. Si, me caí, me paré y seguimos tocando, terminamos el concierto como debió ser. No fue para nada grave, fue una herida pequeña y nada más. Agradezco la preocupación de la gente”, señaló a través de un video.

“En realidad, eso sucede cuando agarran la anécdota y la hacen noticia. Están preocupando a la gente por las puras, a mis familiares también, pero quiero decirles que estoy aquí muy bien. Que siga el rock and roll, con más precaución, eso sí, pero es parte del show. Estamos fuertes y con muchas ganas de seguir tocando”, añadió.

Sergio Galliani se pronunció tras caída en concierto de los Chabelos. (VIDEO: INSTAGRAM)

¿Qué fue lo que pasó con Sergio Galliani?

Todo sucedió en medio de la algarabía por el show de Los Chabelos, y es que Sergio Galliani saltó sobre el público que se ubicaba bajo el escenario; sin embargo, no esperó que la gente decidiera salirse del camino y terminó en el suelo de forma abrupta.

El hecho fue registrado por las cámaras del público asistente al show y se ha convertido en viral en redes sociales, donde muchos han celebrado la euforia de Sergio Galliani y cuestionado la actitud del público al no detener su caída.

Sergio Galliani se encontraba tan eufórico cantando en el clímax del tema 'Luisa' de su banda Chabelos, que decidió saltar al público para realizar el Stage Diving o mejor conocido 'zambullida desde el escenario', no obstante, el baterista sufrió un incidente en pleno show en vivo. (Fuente: @chaufaconlimon)