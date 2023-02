El equipo de ‘Amor y Fuego’ consultó a Sergio George sobre su lejanía con Yahaira Plasencia desde que esta hizo pública su relación con Jair Mendoza. Esto se dio en un evento privado de Amy Gutiérrez y You Salsa.

Como era de esperarse, el salsero se molestó bastante por la pregunta y aseveró que la relación que tiene con la ex de Jefferson Farfán es solamente laboral. Además, aseguró que la vida de la cantante es su responsabilidad y él no tiene nada que ver con ello, por lo que no estuvo involucrado en el rompimiento de la última relación de la cantante con Jair Mendoza.

“No tenía que ver ni con él ni con nadie. Yo no le dije a ella que parara su relación, no me importa qué haga, me importa que se enfoque en lo que estoy haciendo yo, porque es mi trabajo, si no imagínate qué hago yo acá. Yo nunca le dije a nadie que parara su amorío, su casamiento, no me importa qué haga, haz conmigo. El problema del artista es que se desenfoca”, dijo Sergio George.

“A mí no me interesa Yahaira, she’s not my type of woman, let’s be real, really (no es mi tipo de mujer, hay que ser realistas)”, aseguró, derrumbando así todo rumor de alguna relación sentimental entre ambos.