Tula Rodríguez fue anunciada como participante de la nueva temporada de “El gran chef famosos Extremo” y celebró su regreso a la televisión. Durante la conferencia de prensa, la exconductora habló sobre sus expectativas en el programa y fue consultada por si ha sido invitada a participar de “El valor de la verdad”.

En declaraciones para el diario Trome, Tula Rodríguez dijo que sí, efectivamente la invitaron a sentarse en el sillón rojo de “El valor de la verdad”; sin embargo, no aceptó pasar por el polígrafo por un importante motivo.

Según explicó, es normal que la producción del programa de Beto Ortiz convoque a diversas figuras; sin embargo, ella no está dispuesta a asistir porque tiene como prioridad la salud emocional de su hija, quien ya es adolescente.

“Creo que es normal que vayan llamando a ciertas personas, no está bien ni mal, pero estoy aquí. Yo las decisiones no las puedo tomar sola. Ya mi hija tiene 16 años, entonces todo lo que haga va a repercutir en ella y, de verdad, lo único que intento cuidar de mi hija es el corazón”, dijo.

“Todo lo que yo haga puede ocasionarle una consecuencia, he rechazado bastantes oportunidades, pero he preferido no aceptar porque no quiero arriesgar su lado emocional”, agregó Rodríguez.

Cabe señalar que Tula Rodríguez fue confirmada como participante de la nueva temporada de “El gran chef famosos Extremo”, donde aseguró que se llevará la Olla de oro ya que tiene conocimientos de cocina y una buena sazón.

“Yo voy a ganar esa olla. No lo dudes, fílmalo y cuando tenga la olla vas a decir: ‘Tula lo dijo’… Es bonito que te traten con cariño en Latina y encontrarme con la gente que te estima es porque hiciste las cosas bien”, aseguró.

