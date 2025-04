Luego de que Jefferson Farfán fuera denunciado por presunta agresión psicológica, Yahaira Plasencia, una de sus exparejas más mediáticas, rompió su silencio y aseguró que nunca fue víctima de violencia durante su relación con el exfutbolista.

En declaraciones brindadas al programa ‘Amor y Fuego’, la cantante de salsa negó haber sido maltratada por Farfán y afirmó que siempre la trató con respeto.

“A mí, en lo particular, cada vez que yo he tenido algo de comunicación con Jefferson en el tiempo que estábamos, siempre ha sido un caballero, nunca me trató mal”, expresó Yahaira.

La intérprete también dejó en claro que no tiene motivos para hablar negativamente sobre él: “Nunca tendría palabras negativas hacia Jefferson. Solo le deseo lo mejor” .

Yahaira niega haber firmado un acuerdo de confidencialidad con Jefferson Farfán

Durante la misma entrevista, emitida el 16 de abril, Plasencia fue consultada sobre si existió un supuesto contrato de confidencialidad con Jefferson Farfán, tal como se ha especulado respecto a otras relaciones del exdeportista.

Sin embargo, ella negó esa versión. “Nunca. No sé si lo habrá hecho antes, pero conmigo jamás me pidió firmar. A mí nadie me dice qué decir o qué no decir. Yo no soy parte de su vida”, sentenció.

Además, insistió en que su relación con el ahora empresario siempre estuvo libre de maltratos. “Jamás me agredió. Siempre fue un caballero”, sentenció.