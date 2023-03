Los Oscar 2023 se realizarán este domingo 12 de marzo y cada vez se sienten más las ganas de ver quiénes serán los que se lleven la estatuilla. En esta oportunidad, se siente mucho más las ansias de los nominados, tanto es así que algunos se atreven a revelar las razones por las que deben ganárselo y no otros actores.

Una de ellas es Michelle Yeoh, quien desató una polémica, pues publicó un artículo donde señalaban que ella debía ganar el Oscar y su colega Cate Blanchett no, evidentemente unos minutos más tarde lo eliminó por las críticas que recibió.

Michelle Yeoh sugiere que ella debería ganar el Oscar y no Cate Blanchett

La artista nominada a Mejor actriz por ‘Everything Everywhere All at Once’ y la película en sí han logrado notable notoriedad y tienen muchos premios. Si bien destacó por su historia, también llamó la atención por incluir actores asiáticos.

Por ello, la revista Vogue publicó un artículo titulado “It’s Been Over Two Decades Since A Non-White Best Actress Oscar Winner. Will That Change In 2023?” (Han pasado más de dos décadas desde que una no blanca ganó el Oscar a la mejor actriz. ¿Cambiará eso en 2023?).

Al ser nombrada, Michelle Yeoh tomó capturas de lo que dice y lo publicó en su cuenta de Instagram. En este artículo, comentaron que la protagonista de ‘Everything Everywhere All at Once’ es la indicada para llevarse el Oscar 2023 en su categoría y no Cate Blanchett, que también está nominada por ‘Tár’.

¿Qué decía la publicación en contra de Cate Blanchett?

“Los detractores podrán decir que Blanchett presenta la actuación más sólida (la veterana intérprete es, indiscutiblemente, tan increíble como la prolífica directora [de orquesta] Lydia Tár), pero debe notarse que ella ya ganó dos premios Oscar (por Mejor actriz de reparto en ‘El aviador’ de 2005, y Mejor actriz en ‘Blue Jasmine’ de 2014). Un tercer premio podría quizá confirmar su estatus como un titán de la industria, pero considerando su expansivo en inigualable cuerpo de trabajo, ¿necesitamos mayor confirmación? Mientras tanto, para Yeoh, un Oscar podría ser un gran impacto en su vida: su nombre estaría para siempre precedido por la frase ‘ganadora del Premio de la Academia’ y debería resultar en mejores papeles [para su carrera] después de una década siendo criminalmente ignorada en Hollywood”, se puede leer en el artículo.