El futbolista peruano-danés Oliver Sonne, defensor del Burnley FC y figura de la selección peruana, anunció oficialmente su compromiso matrimonial con Isabella Taulund, su novia desde adolescente.

La romántica pedida de mano tuvo lugar el domingo 15 de junio en una espectacular playa de las Bahamas, donde la pareja celebró el inolvidable momento junto al mar y el sol.

A través de una publicación en Instagram, Oliver e Isabella compartieron con sus seguidores cuatro imágenes de su emotivo momento: sonrientes bajo el sol caribeño, disfrutando de un atardecer juntos y mostrando su brillante anillo de bodas.

Oliver Sonne y su novia Isabella: una historia de amor desde la adolescencia

Sonne y Taulund mantienen una relación sólida desde los 16 años. En una entrevista para el pódcast 'Sin Cassette’, el lateral resaltó la importancia del apoyo de Isabella, quien dejó su vida en Dinamarca para acompañarlo en Inglaterra y durante su proceso de adaptación a Perú.

“Cuando me mudé aquí, ella fue la primera en decir que vendría y me apoyaría todos los días. Eso fue muy importante para mí, porque ella es una gran parte de mi vida y yo no quería vivir solo”, confesó.

Por su parte, Isabella reconoció que la fama y atención mediática que recibe Oliver, especialmente tras su convocatoria a la selección peruana, han sido un reto para ella: “Tanta gente mirando a mi enamorado… es una locura. No estoy acostumbrada a eso”, comentó.

Aunque la fecha exacta del matrimonio no fue revelado, el compromiso marca un hito importante en la vida personal del futbolista.