Cuando el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) ya había demostrado su poder en la taquilla, el canal estadounidense ABC emitió la primera serie spin-off que partía de las películas: “Agents of SHIELD” (2013), cuyo estreno capturó a 12.12 millones de personas en simultáneo; la mayor audiencia para una serie debut en los cuatro años anteriores. Cocreada por Joss Whedon (“Buffy the Vampire Slayer”, “Firefly”), la serie jamás volvería a tener tanta acogida e incluso estuvo cerca de la cancelación. Paradójicamente, mientras el resto de series de la franquicia pasó a mejor vida, es la única que sigue en pie.

LOS PARIENTES POBRES

Esta semana empezó a emitirse en Estados Unidos la séptima y última temporada de la serie. El rol protagónico sigue en manos de Clark Gregg, el agente Coulson de “Avengers” (2012) que revivió —una historia demasiado larga como para detallarla aquí— para dirigir un equipo de agentes especializados en tratar con gente superpoderosa.

“SHIELD” empezó como la típica serie de señal abierta en EE.UU., episodios que pueden verse de manera independiente sin que el espectador tenga que conocer todos los detalles de su trama principal para entenderla; fórmula gastada pero efectiva para tener audiencias estables. Esto cambió a finales de la primera temporada al alinearse la trama con “Captain America: The Winter Soldier” (2014), que marcó la disolución de la agencia de espionaje tras revelarse que HYDRA se había infiltrado en ella. La serie no fue la misma desde entonces.

Con SHIELD disuelta como agencia, sus integrantes trabajan a escondidas, siempre al tanto de lo que ocurre con su “hermana mayor" del cine; pero salvo una escena en la temporada 2 que la conecta a “Age of Ultron” (2015), no tiene mayor influencia en la vida de Iron Man, Thor, Black Widow y los otros héroes. Esto es al mismo tiempo lo mejor y lo peor que le pudo ocurrir a la serie, pero también al resto de producciones de Marvel Television; compañía independiente a Marvel Studios, responsable de las películas.

Tras el lanzamiento de "Agents of SHIELD”, Marvel Television desarrolló las series de Netflix “Daredevil”, “Jessica Jones”, “Luke Cage”, “Iron Fist”, “The Defenders” y “The Punisher”; así como “Cloak and Dagger” (Freeform) y “Runaways (Hulu)”. Tampoco podemos olvidar “Agent Carter” (ABC), cancelada tras un cliffhanger jamás resuelto. Todas estas series, al vivir en los extremos del MCU, pudieron desarrollar sus tramas sin hacerse problemas. Solo tenían que incluir una que otra referencia y, después, ir a su propio rollo. Por su puesto, para los fans más apasionados eso no era suficiente; querían ver a Matt Murdock y a Nico Minoru pelear lado a lado con los Avengers. Hasta ahora siguen esperando.

El retorno de Phil Couldon en la séptima temporada de "Agents of SHIELD". Foto: ABC.

EL ÚLTIMO BASTIÓN

Volvamos con “Agents of SHIELD”, que a pesar de presentar a los Inhumanos, héroes que estuvieron cerca de tener una película en el MCU, seguía ignorada. Al acabar cada temporada era un misterio si la historia continuaría, al punto de que el final de la quinta fue escrita como una conclusión para la serie e incluso recibió el título “The End” (“El fin”). Recién tras emitirse el episodio ABC ordenó una sexta temporada y, poco después, la séptima y última.

Cuando “Agents of SHIELD” llegue a su final, lo hará con 136 episodios, convirtiéndose así en la serie de acción real más extensa basada en personajes de Marvel Comics. También será la última serie creada por Marvel Television, cuyas funciones pasaron a fines del 2019 a Marvel Studios, terreno de Kevin Feige, productor de la franquicia en el cine. Feige tiene su propio calendario de series que no solo se conectarán con las películas, sino que serán protagonizadas por personajes de peso (las primeras en estrenarse serán “Falcon and the Winter Soldier” y “Wandavision”).

En sus ocho años de historia, “SHIELD” vivió dramas fuera de la pantalla con los cambios de horario, reducción intempestiva de elenco, estar en la llamada “burbuja” de no saber si habrá otra temporada; pero también dentro de la pantalla. Las temporadas largas en señal abierta siempre son un reto, pero los cocreadores Jed Whedon y Maurissa Tancharoen hicieron lo que parecía imposible: que cada una sea el equivalente de dos o tres temporadas en la televisión tradicional por su alta carga de intensidad, acción y drama. Si te gustaron “Daredevil” y “Jessica Jones”, pero no has visto las tribulaciones de los agentes Daisy Johnson, 'Yoyo’ Rodríguez, 'Mack’ Mackenzie, Leo Fitz y Jemma Simmons; entonces te has perdido de mucho.

Foto: ABC.

DATO

Las tres primeras temporadas de “Agents of SHIELD” están disponibles en Netflix.

