“Breaking Bad” empezó como la historia de Walter White, pero él no es el único personaje principal. En ese rol también tenemos a Jesse Pinkman (Aaron Paul), sin el cual sería impensable imaginar esta serie. Pero no se suponía que Jesse sobreviviera más allá de la primera temporada.

►“Breaking Bad”: las 10 peores cosas que hizo Walter White | FOTOS

►Netflix: conoce todos los estrenos de octubre en series y películas | FOTOS

Como reveló Vince Gilligan, creador de la serie, así como escritor y director de la película “El Camino: A Breaking Bad Movie”, la trama original requería que Jesse Pinkman muriera en el noveno episodio de la temporada 1.

En 2007 una huelga de guionistas forzó a que las producciones televisivas de Hollywood tomen medidas drásticas, como el ofrecer temporadas de menos episodios. Un rumor ya desmentido indicó que, al reducirse la temporada inicial a solo 7 episodios, el destino de Jesse cambió y así sobrevivió en los episodios posteriores.

Como cita The AV Club, Vince Gilligan dio otra explicación: “La huelga de guionistas, en cierto modo, no lo salvó, porque yo sabía que, para el episodio 2, todos lo sabíamos. (...) Todos sabían cuán bueno (era Aaron Paul) y lo placentero de trabajar con él, y se volvió muy claro que sería un gran y colosal error matar a Jesse”.

Sin Jesse Pinkman “Breaking Bad” no sería lo que es, muy aparte de que la película de próximo estreno tampoco ocurriría. Pero no se trata del único personaje con destino severamente influenciado por situaciones abruptas.

Bob Odenkirk, intérprete de Saul Goodman, no pudo estar presente en el final de la segunda temporada; donde tenía que limpiar una habitación para no perjudicar a Jesse Pinkman. Pero Odenkirk no podía filmar el episodio, así que los guionistas debieron crear a otro personaje para llevar a cabo esa tarea: Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks), quien a su vez fue una figura poderosa en la vida de Jesse.

DATO

“El Camino: A Breaking Bad Movie” llega el 11 de octubre solo a Netflix.