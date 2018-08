Charlotte Rae: estrella de "Blanco y Negro", murió a los 92 años

La actriz, cantante y comediante estadounidense Charlotte Rae, quien fue aclamada en Broadway y tuvo reconocimiento por sus papeles en las series televisivas "The Facts of Life" ("Los hechos de la vida") desde 1979 a 1986 y por su rol en "Diff'rent Strokes" ("Blanco y Negro"), murió a los 92 años.

Rae murió el domingo por la tarde en su casa de Los Ángeles rodeada por su familia, escribió su representante Paul Hilepo en un correo electrónico.

La actriz ganó una nominación a los premios Emmy en 1982 por su papel como Edna Garrett en "The Facts of Life", una serie construida alrededor de las jóvenes actrices Lisa Whelchel, Nancy McKeon, Kim Fields y Mindy Cohn, agrupadas por Rae.

Rae creó el papel en 1978 en otra comedia de situación, "Diff'rent Strokes" (conocida en América Latina como "Blanco y Negro") y su papel fue tan popular que "The Facts of Life" fue creada como una serie derivada para ella, también en NBC.

La actriz era una cara familiar para los televidentes por sus apariciones en una variedad de programas, entre ellos la comedia policial de la década de 1960 "Car 54, Where Are You?". Obtuvo una nominación a los premios Emmy por el drama de 1975 de CBS "Queen of the Stardust Ballroom".

También fue muy reconocida en Broadway, donde tuvo nominaciones a los premios Tony en 1966 por el musical "Pickwick" y en 1969 por la obra "Morning, Noon and Night". En 1956, interpretó el papel de Mammy Yokum en el popular musical "Lil' Abner".

En "Diff'rent Strokes", Rae hace el papel de una atolondrada pero amorosa ama de llaves de un empresario blanco de Nueva York, interpretado por Conrad Bain, quien adopta a dos hijos negros, que son los actores Gary Coleman y Todd Bridges.

Rae nació el 22 de abril de 1926 en Milwaukee. Su nombre real era Charlotte Rae Lubotsky y era hija de inmigrantes rusos. Abandonó su apellido por razones artísticas. Después del colegio, trabajó en la televisión y la radio en Chicago antes de mudarse a la Ciudad de Nueva York, donde actuó en un club nocturno y llegó a Broadway.

La actriz sobrevivió a un cáncer de páncreas en 2009 y se divorció de su marido en 1976 tras tener dos hijos.

Fuente: Reuters