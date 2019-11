Gregorio Pernía interpreta al ‘Titi’ en la superserie “El final del paraíso”. Su participación en la producción de Telemundo es una de las más destacadas de esta última temporada, además, es la más querida por los fans a raíz de su romance con Catalina Santana, interpretada por la actriz Carmen Villalobos.

Si eres fans de la serie, debes haber visto que ‘Cata’ y ‘El Titi’ unieron fuerzas para acabar con ‘La Diabla’ y retorne la paz en sus vidas. Pero más allá de esta misión en común, al parecer el amor puede volver a aflorar en esta pareja que tiene una larga historia detrás.

Pero, lejos de la pantalla, el actor colombiano también ha sido noticia. Esta vez por enviar un duro mensaje a través de las redes sociales. El protagonista de “El final del paraíso” grabó un video en donde por ocho minutos comparte con el mundo sus terribles experiencias en el medio donde trabaja y en el que en muchas ocasiones tiene que lidiar con gente conveniente y engreída que según él, no camina, sino que levita.

Los fans están emocionados por la historia de amor de 'Catalina' y el 'Titi'. ¿Se quedarán juntos? (Foto: Telemundo)

¿POR QUÉ GREGORIO PERNÍA EXPLOTÓ Y QUÉ DIJO EN INSTAGRAM?

‘El Titi’ arremetió contra las personas que trabajan con él en televisión, catalogándolos de soberbios, falsos, entre otros adjetivos.

“Esto es para hacerles una confesión de lo que es este medio”, comenzó diciendo el intérprete. “Es un medio de mier…, la gente con la que uno ve en televisión y uno comparte, el 90 por ciento es envidiosa, egocentrista, pretenciosa, soberbia, ellos no cag…, ellos no mean, ellos no amanecen con mal aliento, ellos levitan. ¿Acaso uno es una novela o una serie?”, sigue con un tono bastante molesto.

Aunque no dio más razones sobre el tema, a Pernía se le nota muy molesto en el clip. El interpreté confesó sin pelos en la lengua lo duro que es ver y sentir este tipo de actitudes. “Es un medio donde muy poca gente se salva de ser un buen ser humano, son unos caravergas, convenientes, hipócritas, falsos. Es un medio bien difícil, ¿por qué no decirlo?”.

El video ya cuenta con más de 400 mil reproducciones y los seguidores del intérprete no han dudado en darle la razón.

Finalmente, la esperanza del actor es que las personas tengan comportamiento mucho más compañero y solidario, donde los egos queden aparcados y predomine el respeto y no las zancadillas a los demás.

CARMEN VILLALOBOS LE BRINDÓ SU APOYO

Tras el video, su compañera de trabajo y amiga, Carmen Villalobos, no dudó en respaldar las palabras del actor de 49 años.

“Mejor no lo has podido decir. La gente bipolar en este medio sí que abunda, y si, tú lo acabas de decir, cuando se acaba el proyecto y ya no hay trabajo, los que se portaron mal y te trataron mal , ahí sí saludan cómo si nada”, escribió en el Instagram de Gregorio Pernía, recibiendo también el apoyo de los fans.

Comentario de Carmen Villalobos en Instagram tras el video de Gregorio Pernía (Foto: Instagram)









