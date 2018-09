La serie épica "Game of Thrones" es la que producción de televisión que ha ganado más premios en la historia de los Emmy. En la 70 edición de los galardones más importantes de la industria televisiva ha logrado 22 nominaciones.

La Academia de la Televisión anunció hoy, en un acto en Los Ángeles, los candidatos para los Emmy de este año, que se celebrarán el próximo 17 de septiembre en el Teatro Microsoft de la ciudad californiana.



Por detrás de "Game of Thrones" se situaron las series "Westworld" y "The Handmaid's Tale", con 21 y 20 candidaturas, respectivamente.



Emmy 2018: "Game of Thrones" es la favorita con 22 nominaciones. (Fuente: El Comercio)

"Game of Thrones", que con 38 premios Emmy es la serie más galardonada en la historia de estos reconocimientos, luchará por el Emmy a la mejor serie dramática frente a "The Americans", "The Crown", "The Handmaid's Tale", "Stranger Things", "This is Us" y "Westworld".



Los actores del elenco, Nikolaj Coster-Waldau y Peter Dinklage han sido nominados en la categoría Mejor actor de reparto en serie dramática, y Lena Headey es candidata a Mejor actriz de reparto en serie dramática.

Tras ausentarse de la ceremonia de 2017 por el retraso de su séptima temporada, "Game of Thrones", aspira este año a recuperar su corona en los reconocimientos más importantes de la pequeña pantalla.



Aunque tradicionalmente los Emmy recibían menos atención que galardones del cine como los Óscar, la fiebre por las series de televisión y el crecimiento de la oferta a través de plataformas de "streaming" (en línea) han ayudado a que crezca de manera muy importante el interés por la pequeña pantalla.