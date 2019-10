Patty Bladell (Debby Ryan) regresó para conquistarlo todo en “Insatiable” temporada 2 (Netflix). Si bien la muchacha ya es menos insegura y todo lo que hizo antes le ha servido para conocerse, aún así tropieza con la misma piedra. Y, en ocasiones, cruza la línea del no retorno.

La primera temporada de “Insatiable” no fue de nuestro agrado, pues se vendía como una comedia a pesar de no ser divertida; su “humor” negro, tan políticamente incorrecto, era más que nada perturbador y no arrancaba sonrisa alguna. La temporada 2 mejoró esto al dejar ir a ciertos guionistas y contratar nuevos; lo cual ofrece mejores episodios... pero no libres de errores.

Previamente en “Insatiable”: La adolescente Patty Bladell deja de ser obesa debido a un golpe en la mandíbula que le impide comer sólidos por meses. Durante ese tiempo solo piensa en vengarse de todos los que le hicieron bullying, para lo cual quiere ganar un concurso de belleza.

Temporada dos de "Insaciable". (Foto: Netflix) Tina Rowden/Netflix

LO BUENO

A diferencia de la temporada 1, en lo nuevo de “Insatiable” no hay escenas de bullying relacionado al peso (fat shaming) o la apariencia física. El “humor” escaso va por otro lado: conductas ridículas que arrancan sonrisas. Esta vez la serie profundiza más en Debby, quien ya no es tan superficial y examina sus miedos, virtudes y defectos; así como los trastornos alimenticios que padece.

Conocemos más de las relación que tiene con su abogado y entrenador de concurso de belleza Bob Armstrong (Dallas Roberts), con su madre Angie (Sarah Colonna) y sus amigos Nonnie (Kimmy Shields), Brick (Michael Provost) y Magnolia (Erinn Westbrook). Además, los personajes homofóbicos de la temporada anterior avanzan al reconocer su orientación sexual.

LO MALO

A pesar de la mayor fluidez en los diálogos, continúa sin ser graciosa. Nada bueno si consideramos que esta serie se define a sí misma como una comedia.

Es común que las series expandan historias de otros personajes, pero “Insatiable” no lo hace bien. Son tramas que no suman al producto final y solo confunden a la audiencia. ¿Es realmente necesario saber todo lo que ocurre en la vida de personajes que apenas cruzan palabra Patty? Solo lo sabremos si se confirma una tercera temporada.

En fin, si algo de bueno tiene esta serie es que al concentrarte en los problemas de Patty puedes olvidar por un momento de los tuyos... a menos que te llames igual que la protagonista.