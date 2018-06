Luis Miguel: así fue el reencuentro del 'Sol' con su padre antes de morir

Conflictiva, pero intensa. La relación de Luis Miguel con Luisito Rey, su padre, siempre fue de polos extremos y, cuando debieron decirse adiós, ocurrió lo mismo. En una entrevista para "Ventaneando" en 2004, Mario Vicente Gallego, tío del cantante, recordó cómo fue cuando 'El Sol' y su hermano Alejandro Basteri visitaron en España a su papá cuando ya estaba a punto de morir.

"Se hincaron los dos (hijos) y lloraron. Luis yo creo que sentía, porque los que están en coma me entero que sienten, entonces le salieron dos lágrimas de sangre a mi hermano Luis y a las dos horas murió", relató el controvertido familiar del compositor.

Mario Vicente también reveló que una sobredosis fue la verdadera causa de la muerte de su hermano Luis Rey, ocurrida el 9 de diciembre de 1992.

"A mí el doctor me dijo que le habían encontrado cocaína en la sangre y barbitúricos, por lo que le dije a mi sobrino que le hiciéramos la autopsia, pero mi sobrino me dijo que no tenía tiempo, que tenía que irse a Brasil", añadió.

El pariente de Luis Miguel contó también que al día siguiente se informó que la causa había sido una hipoxia (estado de deficiencia de oxígeno en la sangre).

Sobre el respeto que Luis Miguel le tenía a su padre, Mario Vicente aseguró: "Para él era algo grande; su padre sí le gritaba y lo ponía en ridículo en cualquier parte", narró.

- DATO -

Luisito Rey es interpretado por Óscar Janeda en la serie biográfica de Luis Miguel, donde es presentado como el villano en la producción. Miguel Gallego también aparece en la serie y Martín Bello es el encargado de retratarlo.

Las mentiras de Luisito Rey, el padre de Luis Miguel. (Fuente: El Comercio)

(Fuente: El Universal/GDA)