El final de Pokemón se acerca y esto, además de estar conmovidos porque se acaba una era, ahora se encuentran enojados con el antepenúltimo. Pues, el Team Rocket se separó definitivamente.

El fin de semana se estrenó el capítulo en el que se ve a Jesse, James y Meowth discutiendo después de fracasar nuevamente al intentar capturar a Pikachu de Ash, por lo que tomaron la decisión de dar fin a los villanos más longevos.

¿Adiós al Team Rocket?

Como es costumbre, el Team Rocket discute nuevamente por el fracaso. Sin embargo, parece que este final sí es definitivo ya que Jesse y James deciden liberar a todos los Pokémon que han capturado a lo largo de sus aventuras y tras unas frases finales, cada uno, incluyendo Meowth, se marchan cada uno por separado.

¿Qué dijeron los fanáticos de Pokemón?

Los fanáticos no están contentos con esta separación y esperan que en los dos últimos capítulos de la serie puedan regresar para que tengan un cierre digno de sus aventuras.

#Pokémon: Tras casi 26 años intentando capturar a Pikachu, el Equipo Rocket falla una vez más, y deciden tomar distintos caminos, despidiéndose de forma oficial del anime pic.twitter.com/8bKMk2PaQ7 — Punto Seguido (@PuntoSeguidoCL) March 14, 2023

“No estaba preparado para ver al Equipo Rocket separarse de esta manera. Me dieron escalofríos”, “Equipo Rocket los verdaderos protagonistas de pokemon. Los extrañare mucho”, “Separaron al equipo Rocket !? ¡¡¡ Me quiero tirar de un alcantilado !!!”, “Por favor que esto no haya sido el final del Equipo Rocket, ya de por si esta miniserie me estaba pareciendo decepcionante ellos no merecen una despedida así”, “Señoras y señores, el equipo rocket ha sido derrotado por última vez, descansen soldados, han sido 25 años de larga lucha siempre estarán en nuestros corazones”; “El equipo Rocket se ha separado, salganse del tuiter”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos que expresaron su enojo en Twitter.