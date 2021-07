Luego que el final de la primera temporada dejara a todos sus seguidores impactados, Netflix acaba de confirmar que “Sweet Tooth”, la serie basada en la novela gráfica de Jeff Lemire para DC que cuenta la historia de Gus, el niño mitad humano mitad ciervo, tendrá segunda temporada.

El encargado de hacer el anuncio fue el mismísimo Robert Downey Jr., que es productor ejecutivo de esta ficción, a través de un divertido video que se ha compartido en redes sociales. En las imágenes se ve al actor leyendo el mensaje de una caja que indica que no debe abrirse hasta hoy, 29 de julio.

Adicionalmente, sobre el empaque figura otro texto que dice: “La vida está a punto de volverse más dulce”. Y cuando el recordado Ironman abrea la caja, encuentra una gran barra de chocolate que tiene tallado en su relieve la confirmación de la segunda entrega de “Sweet Tooth”.

Lo mismo ocurrió con el elenco que protagoniza “Sweet Tooth”. Netflix publicó en su cuenta verificada en Twitter un clip en el que Christian Convery, Dania Ramirez, Naledi Murray, Nonso Anozie y Stefania Owen son sorprendidos con el peculiar regalo que contiene el anuncio.

Sweet Tooth is officially coming back for Season 2!! pic.twitter.com/iVQ7QenxoF — Netflix (@netflix) July 29, 2021

Hasta el momento no se ha revelado nungún detalle de la trama para la temporada 2 de la serie “Sweet Tooth” y tampoco se ha anunciado su fecha de estreno. Y si aún no la has visto, te contamos que su primera entrega está disponible en Netflix.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

“Reinas del Show”: Paula Manzanal y Milena Zárate tuvieron fuerte cruce de palabras