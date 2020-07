Los caminos a la fama son sinuosos, y pocos han experimentado esto como Gerard Way. El vocalista de My Chemical Romance cuyo sueño era entrar en la industria de los cómics. Ahora que su más conocida obra, “The Umbrella Academy”, regresa este 31 de julio para su segunda temporada en Netflix revisamos cómo este chico de Nueva Jersey pasó de ser un practicante en Cartoon Network a fundar una de las más influyentes bandas de los últimos 20 años y cómo su experiencia musical lo inspiró a crear a la familia de superhéroes más disfuncional de la actualidad.

Gerard Arthur Way nació el 9 de abril de 1977 en la localidad de Summit, Nueva Jersey, hijo de Donna Lee y Donald Way. Su hermano Mikey, también músico de profesión, nació tres años después, el 10 de setiembre del 1980. Según ha indicado en diversas ocasiones, la creatividad de los jóvenes Way fue fomentada por su abuela materna, Elena Lee Rush, a quien le dedicaron la canción “Helena” tras su muerte en 2004.

Fascinado por el mundo de los cómics y por series como “X-Men” y “Watchmen”, Gerard Way escribió su primer cómic en 1993, cuando solo tenía 15 años. Titulado “On Raven’s Wings” (“En las alas de un cuervo”), se trataba de una historia torcida sobre asesinos en serie y superhéroes que fue cancelada con solo dos volúmenes.

Después de terminar la secundaria en 1995, ingresó a la Escuela de Artes Visuales de Nueva York a mediados de los noventa, institución de la que se graduó en 1999 como bachiller en Bellas Artes. Para el 2001 era practicante en Cartoon Network, señal donde propuso junto al artista Joe Boyle el dibujo animado titulado “Breakfast Monkey” sobre un mono escandinavo y chef que profesaba la importancia de la primera comida del día.

Los ataques del 11 de setiembre cambiaron para siempre el camino de Gerard Way, quien poco después reclutó a su amigo de colegio Matt Pelisier para iniciar la banda que sería luego My Chemical Romance. Se les unió luego Ray Toro y Frank Iero en la guitarra y Mikey Way para el bajo. Para Gerard, su trabajo musical era como una especie de “terapia del trastorno por estrés postraumático que todo el mundo tenía por el 11 de setiembre”.

“Una de las más grandes razones por las cuales comencé My Chemical Romance fue porque fue uno de los testigos de los ataques del 11 de setiembre en la ciudad de Nueva York”, dijo en una entrevista a Newsweek. “Eso se sintió como el fin del mundo. Era el apocalipsis. (...) Desde entonces, he continuado pensando que haría en el fin del mundo si es que supiéramos que solo tenemos un poco de tiempo restante”.

My Chemical Romance anunció su retorno a los escenarios en 2019, pero su tour se ha visto afectado por la pandemia mundia. (Foto: AP)

La banda rápidamente alcanzó reconocimiento y para el 2003 firmaron con el sello discográfico estadounidense Reprise Records. Con la salida de su segundo disco”Three Cheers for Sweet Revenge”, el nombre de la agrupación ya era escuchado internacionalmente. El regreso a los cómics, y el comienzo de “Umbrella Academy”, empezó como una manera de pasar el tiempo durante las giras.

“Digamos que estás tocando a las 8 p.m. Tu estás sentado ahí todo el día. Así que empecé a dibujarlos”, dijo Way en una ocasión a Vulture. “Escribí una lista de intereses que tenía - todo desde sesiones espiritistas, cartas de tarot, adivinas, toda estas cosas... y luego intenté hacer personajes basados en esos intereses”.

Para setiembre del 2007 publica el primer volumen de “The Umbrella Academy”, un cómic ilustrado por el artista brasileño Gabriel Bá sobre siete niños con poderes que son adoptados por un empresario para crear el primer equipo de superhéroes del mundo. El tiempo en la banda también influenció esta obra.

“Estar en una banda es como estar en una familia disfuncional, con todas estas personalidades que son muy distintas y realmente grandes, no solo las personas en tu grupo, sino también aquellos que conoces durante el tour o el equipo con el que trabajas”, reflexiona Way en diálogo con Rolling Stone. “Éramos una gran olla a presión de fama y notoriedad y los personajes experimentan eso en el cómic y en el show.”

El elenco de "The Umbrella Academy" conformado por Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan y Aidan Gallagher. (Foto: Netflix)

“The Umbrella Academy” fue un éxito en el mundo de los cómics y en 2008 el primer volumen, “The Apocalypse Suit”, ganó el premio Eisner para mejor serie limitada. En 2008 comenzaron a publicar el segundo volumen, bajo el título de “Dallas”, historia sobre el cual la segunda temporada del show de televisión se basa.

Gerard Way continuó trabajando tanto en la banda como en los cómics durante los siguientes años y en 2013 escribió junto a Shaun Simon "The True Lives of the Fabulous Killjoys", un cómic que continúa la historia del álbum de My Chemical Romance "Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys".

Cuando My Chemical Romance anunció su disolución en marzo del 2013, el artista continuó tanto su carrera musical como solista así como su trabajo en el mundo de los cómics. En este rol ha trabajado en “Doom Patrol” para DC Cómics y junto a Jake Wyatt es el creador de Peni Parker en los cómics de “Spider-Man”, personaje que apareció en “Into the Spider-Verse” (2018).

Multidisciplinario hasta la actualidad, a partir del 2018 continuó la historia de “The Umbrella Academy” con un tercer volumen titulado “Hotel Oblivion”, mientras que la cuarta entrega está planeada para este 2020. En lo musical Way es parte de la reformada banda My Chemical Romance, aunque su tour mundial se ha visto pospuesto por la pandemia del coronavirus. Mientras tanto, es productor ejecutivo en la adaptación de su cómic para Netflix, colaborando con el ‘showrunner’ Steve Blackman en traer su visión del cómic al servicio de streaming.

“He descubierto a lo largo de los años que toda tu creatividad es circular. Es el mismo vehículo yendo a todas estas cosas”, afirmó en una entrevista con Los Angeles Times. “En mis notas, escribo el nombre de un tema. A veces se convierte en una canción, a veces se convierte en una historia corta. A veces se convierte en un cómic. Nunca se completamente qué es lo que van a ser hasta que finalmente decido hacerlos.”

