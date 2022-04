La nueva serie de HBO Max, “Tokyo Vice”, se estrena este 7 de abril en la plataforma de streaming. La serie protagonizada por Ansel Elgort, y creada por J.T. Rogers, está inspirada en la historia real del periodista estadounidense Jake Adelstein, quien investigó sobre la labor de la Policía Metropolitana de Tokio.

En el primer tráiler de la serie, se presenta a Jake y su deseo por descubrir y escribir sobre los secretos de la ciudad ocultos para los turistas. “Quiero conocer el verdadero Tokio”, dice. En el adelanto, el periodista conoce a un miembro de la mafia japonesa (la yakuza), quien le recalca que está en peligro por escribir sobre las organizaciones criminales del país asiático.

“Tokyo Vice” está basado en el libro “Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan” y fue filmado en Japón. La producción mostrará al protagonista a finales de la década de los 90, donde nada ni nadie es realmente lo que parece. La serie será lanzada este jueves 7 de abril y tendrá 10 episodios.

HBO Max ha repartido así el estreno de cada uno: los seguidores podrán acceder a 3 episodios este jueves. Posteriormente, cada jueves estarán disponibles 2 episodios hasta el cierre de la ficción el 28 de abril.

El reparto de la serie está conformado por Ansel Elgort, Ken Watanabe, Rinko Kikuchi, Rachel Keller, Ella Rumpf, Hideaki Ito, Show Kasamatsu y Tomohisa Yamashita.