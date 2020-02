El torero Antonio Pavón fue por años un asiduo visitante de los programas de espectáculos del Perú. Ahora está en España, donde fichó para el ‘reality’ de competencias “Sobrevivientes 2020”. El domingo último, durante la emisión del mismo, sostuvo una discusión que ha sido criticada tanto en redes sociales como en medios del país ibérico.

José Antonio Avilés, compañero de Antonio Pavón en el reality, fue criticado por dar órdenes a otros participantes. El torero le recriminó con utilizando términos femeninos: “Eres una trapera, muy sucia, insoportable. Tienes la poca vergüenza de no hacer nada e ir diciendo cosas. Solo gritas, nos recriminas a los demás".

Avilés, quien es periodista, le respondió así a Pavón: “Que me digas loco, no loca”. La expareja de Sheyla Rojas le respondió así: “Te digo loca de remate, ¡chocho!. Si estás todo el día ‘maricón, maricón’”; lo cual ha sido calificado de homofobia en artículos de los medios españoles La Vanguardia y El Mundo.

Como se recuerda, Antonio Pavón se fue del país tras la difusión de unos audios en los que insulta a la fashion blogger peruana Aneth Acosta. “Como eres una india marginal, porque eres peruana y porque vives aquí, tienes ese concepto y esa educación. Te vas a morir así. Yo simplemente ahora, te voy a colgar y voy a seguir siendo como yo soy”, se escucha decir a Pavón en los audios. Tras ello, en repetidas ocasiones, el torero negó ser racista.

“Yo no soy racista. Me avergüenzo que estas palabras hayan salido al aire, pero ella le ha dado este audio a todos los gerentes, amigos, productores, un montón de gente... Ella me culpa que su novio se haya ido a España a recuperar a su esposa y su hija”, dijo por aquel entonces en “Válgame Dios”. En aquellas épocas la Defensoría del Pueblo consideró las palabras del torero como “inaceptables”.

De otro lado, también criticó a Antonio Pavón la peruana ganadora del reality GH VIP 6, Miriam Saavedra, quien se enfocó en el trato que le da a las mujeres en el programa. “Él tuvo que irse de mi país. Él no es bienvenido en Perú por esos temas y porque evidentemente se porta muy mal con las mujeres allí”, sostuvo.

