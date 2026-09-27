Magaly Medina llegó hasta Sevilla, España junto a su esposo, Alfredo Zambrano, y aprovechó su estadía para asistir a una jornada taurina en la plaza de toros de La Maestranza, donde también coincidió con Antonio Pavón y Sir Winston, exparejas de Sheyla Rojas.

Según las imágenes compartidas por la misma Magaly Medina en sus redes sociales, el grupo acudió a la presentación del torero peruano Andrés Roca Rey. Además de la conductora de televisión y su esposo, estuvieron Luis Miguel Galarza Muro, conocido como Sir Winston, así como Antonio Pavón y su pareja, Joi Sánchez.

La reunión se produjo en medio de la reciente separación de Sheyla Rojas y Sir Winston. La modelo confirmó semanas atrás el final de su relación con el empresario mexicano, luego de cinco años juntos.

Magaly Medina y el ex de Sheyla Rojas, Sir Winston, y Antonio Pavón en la plaza de toros La Maestranza de Sevilla. (@magalymedinav)

Pese al término de ese romance, el encuentro en Sevilla mostró que la separación de Sheyla Rojas no impidió que Sir Winston compartiera nuevamente con Magaly Medina y Antonio Pavón. En las publicaciones difundidas hasta el momento, la conductora no precisó si durante la reunión conversaron sobre su situación sentimental.

Sheyla Roja y Sir Wiston

Sheyla Rojas y Sir Winston pusieron punto final a su relación luego de varios años juntos. La modelo explicó que una de las razones fue que el vínculo no avanzó como esperaba y que, pese al tiempo que llevaban como pareja, nunca llegaron a concretar sus planes de matrimonio.

Sheyla Rojas y Sir Winston tuvieron una relación de cinco años. (Captura ATV)

En conversación con Magaly Medina, Rojas señaló que durante los últimos años sintió que la relación estaba retrocediendo en lugar de avanzar. “Íbamos cinco años de relación y en vez de avanzar estábamos retrocediendo. Llegó un punto en el que no me sentía cómoda y el sí se sentía cómodo”, comentó la modelo, quien recientemente ha sido vinculada con Joaquín Ramírez.