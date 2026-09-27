Magaly Medina, 'Sir Winston', y Antonio Pavón en la plaza de toros La Maestranza de Sevilla. (Captura de video / @magalymedinav)
Magaly Medina, 'Sir Winston', y Antonio Pavón en la plaza de toros La Maestranza de Sevilla. (Captura de video / @magalymedinav)
Por Redacción EC

Magaly Medina llegó hasta Sevilla, España junto a su esposo, Alfredo Zambrano, y aprovechó su estadía para asistir a una jornada taurina en la plaza de toros de La Maestranza, donde también coincidió con Antonio Pavón y Sir Winston, exparejas de Sheyla Rojas.

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