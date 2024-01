El martes 23 de enero se estrenó la nueva temporada de ‘Esto es guerra’ y las grandes sorpresas de la noche fueron Cristian Rivero y Katia Palma. Ambos artistas compartirán la conducción con Renzo Schuller y Johanna San Miguel.

El expresentador de ‘Yo Soy’ y ‘La Voz’ se unió a la competencia tras ser presentado por Rebeca Escribens y se mostró muy contento al indicar que el formato del programa representa un reto significativo al tratarse de otro equipo de trabajo.

“Buenas noches, Esto es guerra, público, influencer. Un éxito rotundo, gracias. Qué emoción, wao, qué bonito. Estoy feliz de estar en EEG. Gracias (...) Me siento con una responsabilidad enorme. Espero dar la talla y estar a la altura del programa”, dijo el comunicador.

“Como en ‘Esto es guerra’ puede pasar cualquier cosa, el 18 de enero recibo la llamada de Mariana y hoy estoy aquí, así de rápido, así que estoy feliz, es una gran responsabilidad, un reto enorme. Que termine ganando el público”, agregó.

Cabe mencionar que previo a su ingreso al programa reality, el esposo de Gianella Neyra descartó la posibilidad de volver a la televisión. Asimismo, evitó hablar sobre si sería el nuevo jale de América Televisión.

“Yo soy el que nunca pensaron ver aquí”, se le escucha decir a un hombre en la nueva promo de ‘Esto Es Guerra’, sugiriendo que podría tratarse de Cristian Rivero. Ante los rumores, él precisó. “Quisiera, quisiera. La televisión me encanta. A mí me encanta el digital, actuar, pero he crecido haciendo televisión y es algo que me gusta hacer. No descarto la posibilidad de regresar”, dijo en una entrevista con ‘Amor y Fuego’.