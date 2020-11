“El placer de los ojos”, programa nacional dedicado al mundo del cine nacional e internacional, anunció el fin de su transmisión en TV Perú, según confirmó su conductor Ricardo Bedoya a través de un comunicado.

A través de sus redes sociales, Ricardo Bedoya compartió una carta en la que contó los detalles en torno a su decisión de poner punto final a su espacio televisivo, el cual llevaba más de 20 años al aire.

Según reveló el crítico de cine, renunció a IRTP debido al acontecer nacional debido a las circunstancias que le impiden continuar con su espacio cultural.

“Siempre consideré que el programa se debía a los espectadores del canal del Estado –que es un canal de los peruanos-, más allá de mis convicciones políticas personales. Sin embargo, la situación actual es excepcional”, inició en su mensaje, Ricardo Bedoya.

“Estamos ante un gobierno que carece de legitimidad y no tiene reparo alguno en reprimir a mansalva a los que se manifiestan en contra, haciendo uso de un derecho constitucional. En esas condiciones, no me es posible seguir. Gracias a todos los que nos siguieron en todo este tiempo”, añadió.

(Foto: Captura de video)

Como se recuerda, “El placer de los ojos” es un espacio cultural dedicado al cine. Su primera emisión fue el 24 de julio de 2001. En cada emisión, Ricardo Bedoya compartía sus puntos de vista sobre un tema determinado.

