Tania Ruiz Eichelmann envía comprometedor mensaje a Peña Nieto

Luego de asistir juntos a a la boda de la hija de un famoso abogado del gremio político, Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz Echelmann parece que ya no esconden la relación sentimental que les une.

Mientras que la última publicación en Instagram del ex presidente de México es el comunicado de su divorcio con la famosa actriz Angélica Rivero, Tania Ruiz compartió un romántico y revelador mensaje acompañado de una fotografía junto a Peña Nieto.

"A mí, la sonrisa que me conquistó no fue solo la que vi, fue la que despertaste en mí", se lee como leyenda de la fotografía compartida por Tania Ruiz en Instagram Stories.

Publicación de Tania Ruiz en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Tania Ruiz Eichelmann tiene 31 años es una empresaria, blogger y mamá de una niña de cuatro años llamada Carlota, fruto de su relación con el empresario Bobby Domínguez.

►Tania Ruiz Eichelmann: ¿quién es la modelo vinculada al expresidente Enrique Peña Nieto?



►Enrique Peña Nieto anuncia divorcio de Angélica Rivera y le envía este mensaje



De acuerdo al periódico Reforma de México, la modelo tiene un gusto especial por ciertos diseñadores mexicanos, entre los que se encuentran Lorena Saravia, Alexia Ulibarri y Raquel Orozco.

Tania Ruiz Eichelmann se define como una mujer sensible y respetuosa de los diferentes pensamientos.

“Soy muy flexible, sensible y siento que respeto diferentes maneras de pensar, entonces, me puedo llevar con gente de todo tipo, así que todo eso, cuando me visto, lo reflejo”, dijo en una entrevista para el diario Reforma.Tania Ruiz Eichelmann de 31 años estuvo casada con el empresario Bobby Domínguez y, en 2017 cuando fue parte del especial "Quién es más sexy" de la revista Quién, declaró que sus pasiones son el pilates, yoga y el diseño de modas.