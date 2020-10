Conforme a los criterios de Saber más

“Nubeluz” fue el show infantil peruano que traspasó las fronteras y se ganó el cariño de muchos fanáticos por su formato de entretenimiento que incluía bailes, canciones, concursos y más. Almenda Gomelsky, la ‘dalina grande’, nos comparte sus expectativas sobre el ingreso de “Nubeluz 25 Años” al streaming.

Cuando el programa salió por primera vez al aire, logró posicionarse como uno de los mejores shows infantiles en la industria del entretenimiento a pesar de no contar con la tecnología que existe actualmente. Para Almendra, es “sorprendente y loca” toda la experiencia vivida con la familia Nubeluz.

“Podemos entender cómo aquellos que vivieron la época de ‘Nubeluz’ se engancharon con esto y cómo ahora recuerdan sus épocas de niñez que fueron tan bonitas. (…) Pero cuando te das cuenta que hay tantos chicos jóvenes que no han sido de la época y que recién se están conectando con ‘Nubeluz’, es porque algo realmente bueno”, expresó la Almendra sobre el lanzamiento de “Nubeluz 25 Años” en Movistar Play.

Almendra Gomelsky, Lilianne Braun y Xiomara Xibille se juntaron para celebrar los 30 años de Nubeluz (Foto: Tondero)

Luz en la oscuridad

“Nubeluz”, vale resaltar, empezó en 1990, cuando el grupo terrorista Sendero Luminoso había puesto en peligro a los peruanos. Gomelsky, por su parte, resalta que el show vuelve a conectar en un contexto similar debido a la pandemia del Covid-19. Aunque los tiempos hayan cambiado, para “Nubeluz” su objetivo es el misma y tal vez sea eso lo que lo convierte en un show apto para todas las generaciones.

“Fue un momento muy difícil para el país en donde se vivía el terrorismo, donde se vivía poca libertad inclusive para los niños al salir a la calle. Y ahora pasa algo terrible, pero a nivel mundial, de no poder salir; nos agarra en un momento de mucha angustia y volvemos a conectarnos con esto. Creo que estas son situaciones límites que nos hacen aferrarnos a los recuerdos que nos han hecho felices. (...) De de alguna manera el conectarse con la familia, con los recuerdos de los papás y que ahora los chicos no tienen tantas cosas porque ni si quiera pueden juntarse con amigos, comparten mucho estas canciones, las coreografías y me mandan los videos. ¡Es alucinante!”, detalló Almendra.

¿Una nueva oportunidad?

El pasado 8 de septiembre, “Nubeluz” celebró otro aniversario a través de la retransmisión de “Nubeluz 25 años” en la plataforma Netzun, una presentación producida por Tondero, que ahora está disponible en Movistar Play. ¿Esto podría ser el comienzo de una reinvención en el entretenimiento infantil? Gomelsky compartió su opinión sobre la idea hipotética de producir una nueva versión de “Nubeluz” para plataformas digitales.

“Se siguen diciendo muchas cosas cuando pasa el aniversario, pero creo que es una buena oportunidad ya que esta pandemia nos está haciendo ver más hacia dentro. Sí, hace falta. (...) Además, poder darles la posibilidad de decidir lo que quieren ver en casa y no solamente lo que uno, como medio de comunicación, les brinde. La idea es poder dar un abanico de posibilidades y qué mejor que algo que es nuestro, que ha sido elogiado por otros países y cadenas de televisión. Creo que en streaming funcionaría (un nuevo “Nubeluz”), como está funcionando muy bien el show de Movistar Play de los 25 años”, sostuvo la presentadora de TV.

La exdalina comentó que si bien no fue fácil producir un programa de ese calibre, ahora con las redes sociales y el internet se podría diseñar algo mucho más creativo. “Tenemos las herramientas para poder hacer cosas muy creativas y con los mismos mensajes, quizá con mucho más contacto directo con los chicos. Es verdad que los chicos han cambiado, son más ‘multitask’, tienen miles de cosas en la cabeza y eso se lo podemos dar si nos sentamos a crear (…) Hay que sentarse simplemente, juntar gente como en ese entonces; fue todo un equipo impresionante de escritores, psicólogos, que se sentaron a hacer cosas pensando no solo en que sea rentable, sino que sea realmente un mensaje positivo. Además que sea llevado con diversión, porque sabemos que los medios de comunicación son para entretener”, remarcó.

Almendra Gomelsky: “Lo que más me enseñó mi trabajo en 'Nubeluz' fue el ser muy respetuoso con mis compañeros y con mi trabajo" (Foto: Tondero)

La escuela Nubeluz

Almendra Gomelsky debutó muy joven en “Nubeluz”, lo cual nunca fue impedimento para enseñar y transmitir el mensaje a la audiencia. “Cuando tú hablas con Marcos, con Rossana, con Daniela, con nosotros, todas las cíndelas y gente inclusive que no se ha dedicado a este medio; todos coincidimos en lo mismo, que somos una familia. Porque en ese momento donde todo el resto de jóvenes de nuestra edad estaba haciendo cosas normales, nosotros nos estábamos dedicando a hacer un trabajo que no necesariamente era para nuestra edad y con muchas responsabilidades” explicó.

Sin embargo, ninguno del equipo era consciente del éxito en el extranjero hasta que empezaron a llenar estadios y se daban cuenta de la gran responsabilidad de comunicar el mensaje. “Eso nos asustaba un poquito, porque con 21 años ¿Qué tanta experiencia de vida puedes tener para transmitir cosas?”, remarcó.

