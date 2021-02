“Mi ganador no creo que hizo su mejor presentación y puede hacerlo mejor, pero mi perdedor tiene mejores canciones, entre ellas, como puede ser, ‘Rosa’ tal vez. Me sigo quedando con mi Mon, no hay conspiración, no hay rollo”, añadió Maury Stern antes de votar por Oriana Montero.

Cabe señalar que tanto Oriana Montero como Tony Cam son campeones de temporada de “Yo Soy”. La imitadora de Mon Laferte venció a ‘Emanuel’ (Harold Gamarra) en 2017, mientras que ‘Sandro’ se coronó en 2016.

Hasta el momento, la silla de consagrados está ocupada por Myriam Hernández, José José y Bad Bunny. Aún se espera el desempate entre Juan Luis Guerra y Makuko, y Mon Laferte y Sandro.

