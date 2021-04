Jonathan Rojas fue duramente criticado en la reciente edición de “Yo Soy, grandes batallas, grandes famosos”. El cantante de cumbia no convenció al jurado con su reciente presentación musical, donde tuvo que compartir roles con el imitador de Juan Luis Guerra.

Katia Palma pidió unos segundos y expresó su punto de vista ante el número musical de Jonathan Rojas, a quien le pidió un mayor compromiso en el programa.

Según señaló Palma, el artista peruano desafinó y hasta olvidó la letra de la canción. “Tú eres un artista que tiene nombre, tienes un montón de gente que te sigue y que escucha tu música, pero no tienes el nivel del imitador de Juan Luis Guerra. Tú tienes que superarlo y debes estar al nivel”, expresó.

“Tómalo con pinzas porque tú eres un gran cantante, pero Juan Luis es un gran imitador. Hoy has estado desafinado y no hubo conexión. Si vienes acá a cantar, tú tienes toda una semana para poder aprenderte la canción o por lo menos engáñame”, añadió Palma.

Mauri Stern no se quedó atrás y también se dirigió al cantante Jonathan Rojas. “Esta no fue una presentación memorable y esperábamos más de ti... Aquí no pasó nada extraordinario”, concluyó.

