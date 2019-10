“Yo soy”, programa de imitación y canto de Latina, emite su 25 edición con participantes que destacaron en anteriores galas y que vuelven al escenario para cobrarse su revancha en una de las más duras entregas.

Con Ricardo Morán, Johanna San Miguel y Katia Palma como integrantes del jurado, el espacio busca hacer historia con esta nueva gala, que en su estreno recibió en el escenario a los imitadores de Los Beatles, Raúl Romero, Daniela Darcourt, Shakira, Josimar, José José, entre otros.

José, Piero, Fabrizio y Fabián; imitadores de Los chicos de Liverpool, tuvieron una destacada participación. Convencieron al jurado interpretando los temas: “I want to hold your hand” y “Drive my car”.

Previamente, recordaron su anterior incursión en la temporada 7 de “Yo Soy”, en la que quedaron en segundo lugar tras ser superados por Carlos Burga, imitador de José José. Ellos conforman la agrupación Los Mapaches, que además de hacer tributos a Los Beatles, compone temas propios.

“La primera vez que vinieron eran adolescentes, ahora tienen la edad para imitar a los Beatles, qué bien lo hacen", sostuvo Morán sobre el desempeño de los jóvenes participantes.