Latinoamérica: ¿qué viajeros esperan a última hora para reservar un vuelo?

Cuando un feriado se aproxima lo mejor es reservar con anticipación los pasajes de avión o el hospedaje. Y con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, lo recomendable es tener todo a tiempo y así no poner en peligro nuestras vacaciones por el precio alto o poco espacio.



¿Con cuánta anticipación reservan los viajeros de América Latina sus boletos de avión? Según un estudio realizado por Trabber.com para conocer los hábitos de compras de los viajeros, en Argentina los vuelos para Semana Santa se habrían comprado antes de Navidad, como un regalo, ya que los viajeros de este país son los que planifican con mayor anticipación sus viajes (en avión). De promedio con 83 días de adelanto. Los chilenos, fueron los segundos más planificadores de la región, ya que lo habrían hecho en promedio a principios de año.



Estas son algunas de las conclusiones de este análisis realizado por Trabber.com en base a 10 millones de búsquedas de vuelos en su portal en el que los costarricenses ocupan el tercer puesto en la región con 63 días de anticipación.



Pero comprar con anticipación no siempre es siempre la mejor opción. “Hace unos meses, hicimos un estudio cuyos resultados arrojaban que las mejores ofertas para reservar un vuelo se suelen encontrar entre 49 y 56 días antes del día del vuelo, dependiendo de temporada y destinos. En este sentido los mexicanos, colombianos, panameños y guatemaltecos son aquellos que tienen los mejores hábitos para conseguir los mejores precios”, destaca Oscar Frias de Trabber.com.



En ese sentido, comienza ya el periodo para comprar los vuelos al mejor precio de cara al mes de junio, especialmente en las rutas menos completas. Según datos obtenidos por Trabber.com en base a 10 años de experiencia y millones de búsqueda, es también interesante saber que los precios de los vuelos suelen subir si se reservan con más de 100 días de antelación.



“Cien días es el número mágico, generalmente con tanta antelación las aerolíneas no han publicado ofertas. Por lo tanto, para obtener las mejores ofertas no hay que espera al último momento pero tampoco adelantarse demasiado”, señalan desde Trabber.



Ránking América Latina

1. Argentina: 83 días

2. Chile: 65 días

3. Costa Rica: 63 días

4. España: 61 días

5. Brasil: 59 días

6. México: 55 días

7. Colombia: 54 días

8. Panamá: 54 días

9. Guatemala: 53 días

10. Ecuador: 48 días

11. Estados Unidos: 48 días

12. Perú: 36 días

13. Venezuela: 35 días



Ránking Mundial

1. Nueva Zelanda: 90 días

2. Argentina: 83 días

3. Australia: 83 días

4. Sudáfrica: 80 días

5. Canadá: 74 Días

6. India: 70 días

7. Irlanda: 70 días

8. Alemania: 69 días

9. Austria: 68 días

10. Chile: 65 días

11. China: 63 días

12. Costa Rica: 63 días

13. Reino Unido: 61 días

14. España: 61 días

15. Brasil: 59 días