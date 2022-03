En el Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad Distrital de Machupicchu conmemoró un histórico reconocimiento a las mujeres de su comunidad, la región y el país. El evento ‘Mujeres al Poder - Machupicchu 2022′ busca sensibilizar a niñas y autoridades con el lema ‘Cuando las mujeres tienen las mismas oportunidades ellas pueden transformar sus vidas y el mundo’.

Esta actividad fue presidida por el alcalde Darwin Baca León y regidores a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos y Municipales contó con el liderazgo de la ONG Plan International en acciones de empoderamiento. También participaron el Centro de la Mujer Flora Tristán y la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza.

Durante esta simbólica acción, las adolescentes Fernanda (16 años) y Blethia (12 años) invocaron a que todas las mujeres del distrito y el mundo puedan liderar, decidir y prosperar.

“El cambio climático, la pandemia y ahora el riesgo de una guerra mundial nos llaman a tomar conciencia de nuestro rol en cada lugar y espacio que habitamos para alcanzar un planeta justo, solidario, sin discriminaciones y que dure a las nuevas generaciones”, indicaron las adolescentes en la lectura de la carta a la mujer en medio de la ciudadela inca, patrimonio de la nación y maravilla del mundo.

Las jóvenes representantes agregaron que “sin igualdad de género no habrá futuro sostenible, si no erradicamos las discriminaciones que vivimos las mujeres, otro mundo no será posible”, haciendo un llamado a que todas y todos puedan sumarse a la petición de las mujeres de Machupicchu.

Al retorno a la ciudad, en la plaza Manco Cápac, se realizó una ceremonia de reconocimiento a todas las mujeres asistentes, un almuerzo de confraternización y finalmente se culminó con la presentación de danzas y grupos musicales.

“Mujeres del ayer, hoy y el mañana; admiramos y reconocemos las incansables luchas por sacar adelante a sus hijos, por luchar por mejores condiciones de vida de las mujeres y por ende de la humanidad. Mujeres de Machupicchu es impagable tu esfuerzo y solo con nuestro compromiso y apoyo te sacaremos una sonrisa en esta lucha por construir un mundo más justo y digno”, resaltó el alcalde Darwin Baca en su presentación.

Con 28 años de experiencia trabajando a favor de las mujeres y niñas del Perú, Plan International ha detectado que los altos índices de violencia y feminicidios son el reflejo de la enorme brecha de género que existe en el país.

Motivado por esto, la organización presentó la campaña “Libres de Cargas”, con la finalidad de visibilizar todas las disparidades que sufren las niñas y adolescentes al crecer. Situaciones como la falta de acceso a la educación, la violencia sexual, el acoso, la dependencia económica, cargas en el hogar, entre otras, que terminan limitando su desarrollo.

“Libres de Cargas” espera sumar a diferentes empresas, organizaciones y al público en general que busquen frenar la violencia hacia las mujeres. Para conocer más sobre esta iniciativa se puede ingresar a: https://www.planinternational.org.pe/libresdecargas