Se llama Luis Olaya, pero en su familia le dicen Panchis, como lo bautizó de niño su madrina. Un diminutivo en honor a su papá, Francisco. Sin embargo, en un inicio, cuenta Luis al teléfono, se opuso de plano a usar su apodo familiar para darle nombre a su negocio. Pero poco pudo hacer ante la insistencia de su hermana y su novia, sus socias en el emprendimiento, y así fue como nació Panchi’s Pizzas.

¿Por qué lleva un chanchito en el logo? “Es que estoy gordito”, contesta y ríe. Pero para su historia este no es un detalle menor. Y es que, en parte, su ‘buen filo’ fue el causante de su iniciación como pizzero. “En el confinamiento cerraron todos los establecimientos, y no se podía conseguir un pollo a la brasa, un caldo de gallina o una pizza, y a mí se me antojaba”, confiesa Luis.

Fue así como se decidió acabar con su antojo por cuenta propia. “Conseguí una receta de pizza y preparé dos, una para mi familia y otra para la familia de mi pareja. Como les gustó, volví a hacer e invité a más personas. Luego hice una tercera vez y también les gustó, y ahí fue que me animaron a vender”, cuenta.

Entonces Luis cursaba el último año de Administración de Empresas en la Fundación Pachacútec y era la mejor forma de poner en práctica todo lo aprendido en su propio negocio. Además, en ese momento pudo acceder al dinero de su AFP y lo usó como capital inicial. Todo confluyó para hacer realidad su proyecto.

Su olfato para la cocina dio rienda suelta a su espíritu innovador, y así empezó a crear sus propias pizzas. Compartía sus recetas con su hermana y su novia, ellas le sugerían cambios y él afinaba sus creaciones. Así nacieron la acevichada o la hawaiana chicken bbq, o su línea de pizzas “tía veneno”, como él mismo las llama, donde destacan su pizza burguer y su salichipizza.

Mención aparte merece su pizza bandera, la Panchi’s, que lleva tres tipos de chorizo (parrillero, a la brasa y a las finas hierbas), pimiento y cebolla blanca, y un baño de chimichurri. Actualmente, su carta tiene 19 versiones, y está a punto de lanzar tres variedades más. ¡En menos de un año!

Fundación Pachacútec: semillero de emprendimientos

Así como Luis con Panchi’s Pizzas, otros alumnos y egresados de la carrera de Administración de Empresas de Fundación Pachacútec también han emprendido en pandemia. Entre ellos se encuentran Stephanny Baylón con su negocio de tortas y postres D’Baylon – Manos Morenas, egresada el año 2019; y Ricardo Chunga con Andrea pastelería & café, alumno del cuarto ciclo.

Desde el 2004, la Fundación Pachacútec ha beneficiado a más de 14,000 estudiantes desde el colegio, Cetpro e Instituto, quienes han logrado cambiar sus vidas gracias a la solidaridad de empresas y personas de buena voluntad.

