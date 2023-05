5 / 11

En sus redes sociales desfilan variados cocteles como el Mai Tai, Espresso Martini y el Hemingway Daiquiri. En DaDa restobar podrás degustar deliciosos tragos a base de ron, vodka, gin y pisco, los cuales generarán un sinfín de sensaciones. ¿Dónde queda? Av. Almirante Miguel Grau 430, Barranco. Horario: lunes a viernes de 6 p.m. a 12 a.m. / jueves de 6 p.m. a 2 a.m. / viernes a sábado de 1 p.m. a 2 a.m. / domingo 1 p.m. a 12 a.m. (Foto: DaDa restobar)