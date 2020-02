Las casas coloridas, el parque de siempre y la brisa marina. Sabor, ritmo y criollada. Conocido por ser un barrio de pescadores, y cuna de migrantes italianos, Chucuito se ubica en la península de La Punta, en el Callao.

Allí, hace 36 años, nació y empezó a dar sus primeros pasos Melissa Klug. Allí donde los vecinos son familia y la familia, lo más sagrado.

Quienes la conocen desde niña han dicho que nunca pasó por apuros económicos. Sin embargo, la vida de Melissa no ha sido fácil. Nunca lo es para una mujer que sale embarazada a los catorce años. A esa edad, tuvo que dejar el colegio (luego terminó la secundaria en un sistema no escolarizado) para embarcarse en la aventura de ser madre. Al cabo de unos meses nació su primera hija, Gianella, fruto de su romance con el entonces empresario Raúl Marquina.

“Recibí mi quinceañero embarazada, estaba en tercero de secundaria. Sabía que no podía regresar a mi colegio porque era parroquial, el director era una sacerdote”, contó Melissa Klug en una entrevista.

Las cosas no salieron como ella habría querido. Se separó del papá de su primera hija y tiempo después inició una relación con el futbolista Abel Lobatón. “Me enamoré de él por su forma de ser”, confesó. Ambos se casaron el 6 de agosto del 2004 y tuvieron dos hijas: Samara y Melissa. Todo, al parecer, era felicidad entre ellos. Pero un “ampay” demostró todo lo contrario.

En noviembre del 2004, apenas cuatro meses después de su matrimonio, un conocido programa de espectáculos difundió imágenes de Melissa Klug junto a un misterioso acompañante, mientras paseaban en una moderna camioneta. Aquel galán era nada más y nada menos que el futbolista Jefferson Farfán. A partir de ahí, un nuevo capítulo empezaría a escribirse en su vida.

Melissa Klug y Jefferson Farfán

-Idas y vueltas-

Los últimos días hemos sido testigos del enfrentamiento en el que están inmersos Melisa Klug y Jefferson Farfán. Pero no es la primera vez que ambos son protagonistas de una batalla legal. En el 2010, la ‘blanca de Chucuito’ asistió al programa ‘El Francotirador’, donde reveló que se habían separado y mantenían una disputa por la pensión que le correspondía al pequeño Adriano Farfán Klug, el hijo mayor de ambos.

Aquella vez también contó cómo se conocieron. Según Melissa, esto ocurrió en el 2003, un mes después del cumpleaños de Jefferson y cuando él aún jugaba en Alianza Lima. “Fue un flechazo, me gustó mucho”, confesó en el programa de Jaime Bayly. Dijo también que se mudaron a Holanda, luego de que el PSV Eindhoven comprara el pase del delantero peruano. En esa ciudad nació Adriano y tiempo después, cuenta, se fueron a vivir a Alemania, cuando ‘La Foquita’ fichó por el Schalke 04.

Entrevista a Melissa Klug en ‘El Francotirador’

Superada esa primera turbulencia, estuvieron bien durante un tiempo. En ese ínterin nació su segundo hijo, Jeremy Farfán, y la relación de ambos parecía fortalecida. No hubo escándalos ni “ampays” que los hicieran tambalear. Hasta que llegó el 2015. Ese año se jugó la Copa América de Chile y días después de que terminara el evento deportivo, donde Perú quedó en tercer puesto, Jefferson Farfán emitió un comunicado anunciando el fin de su romance con Melissa.

“El único punto a aclarar es que me encuentro separado de la madre de mis dos hijos hombres. Esta separación ocurrió desde antes de la Copa América y no como se ha venido especulando” decía la carta. Melissa sostuvo que se enteró del fin de su relación por el comunicado que envió el futbolista a la prensa. “Nunca me dio cara. Él ni siquiera terminó conmigo, me mandó la carta que le mandó a todo el público”, sentenció.

Desde entonces, la guerra no ha tenido tregua. Cada quien tomó su propio rumbo en el plano personal y profesional. Melissa participó en programa ‘El gran show’, comenzó un negocio de venta de accesorios (en Perú y Estados Unidos) e inició un romance con el ex futbolista Diego Chavarri. Jefferson, por su parte, cambió dos veces de equipo y comenzó un sonado idilio con la cantante Yahaira Plasencia.

En las últimas semanas, la disputa legal en la que están enfrascados se ha podido ver por televisión, como si se tratara de un reality show. Programas de espectáculos y magacines dominicales le han dado una inusitada cobertura al caso. Abogados, opinólogos e incluso la madre de Jefferson, doña Charo Guadalupe, han salido a dar sus impresiones de lo que viene pasando. Melissa prefiere guardar silencio. Solo compartió un mensaje a través de su cuenta de Instagram: “Hay personas que creen que me han ganado solo porque no respondo a sus provocaciones y ataques, pero yo les digo: 'donde la ignorancia habla, la inteligencia calla’”.

Así, lejos de llegar a su fin, la novela tiene para rato. //