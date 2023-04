Uno de los eventos de moda más esperados del año abrió sus puertas el pasado jueves (27), con muchas atracciones y nuevas tendencias del mundo de la moda. La octava edición del Boutique Moda Perú, evento realizado por la Alianza de Diseñadores de Moda del Perú se llevará a cabo hasta el sábado 28, en el Hotel Hyatt Centric en San Isidro.

El viernes (28) se realizó el primer desfile del Boutique Moda Perú, en donde 10 diseñadores mostraron sus colecciones para la nueva temporada de otoño- invierno. Este primer día contó con colecciones icónicas en donde pudimos ver diversas tendencias que estarán en alta para la próxima temporada.

En total fueron 10 diseñadores que presentaron sus prendas de manera muy creativa, entre ellos: Anntarah, Elizabeth Muñoz, Paola Gamerro, Fringe, Vania Tafur, Amaro Casanova, Claudia Bertolero, Karla Casablanca, Clio y Fátima Arrieta. ¡En seguida te contamos un poco sobre las colecciones!

Paola Gamero

El primer desfile se llevó a cabo con la diseñadora Paola Gamerro, que para esta colección optó por presentar prendas con tejidos icónicos y en tonos tierra, como el verde, amarillo y el magenta. El principal destaque de esta colección invernal fueron los flecos que estuvieron presentes en chompas y en faldas largas, una de las tendencias más esperadas para este 2023.

Paola Gamero (Foto: Foto: Carlos Canseco Cordova, IG @carlos.c.cfotografo)

Elizabeth Muñoz

La segunda en desfilar fue la diseñadora Elizabeth Muñoz, que esta vez se inspiró en el estilo bridal y lo tradujo con mucho romanticismo. Las prendas fueron presentadas de una manera super delicada y ajustadas al cuerpo, con diseños super clásicos y modernos a la misma vez.

Elizabeth Muñoz (Foto: Foto: Carlos Canseco Cordova, IG @carlos.c.cfotografo)





Clio

La colección “Tierra” de Clio llegó al Boutique Moda Perú de una manera muy conceptual, basada en chompas y conjuntos tejidos clásicos y al mismo tiempo muy atemporales. Entre las prendas se destacaron las faldas largas, los conjuntos confortables y las cafarenas revelando una mezcla de confort y estilo.

Clio (Foto: Foto: Carlos Canseco Cordova, IG @carlos.c.cfotografo)

Fringe

Para esta colección, Fringe se inspiró en el concepto de los años 70 combinado con las nuevas tendencias del mercado. Su colección se destaca principalmente por fusionar la tecnología y la creatividad. Algunas de las prendas en destaque fueron las faldas presentadas en versiones minis y largas. Asimismo, la gran novedad para este año, es que la marca trabajó con algunas comunidades en la selva, las cuales fueron las responsables por realizar algunas de las prendas hechas a mano, como las piezas de crochet y los accesorios. Los colores también fueron algo de destaque en esta colección, Fringe optó por colores que están en alta y que por supuesto, representan toda la creatividad de la marca como el azul, el rojo y el amarillo.

Fringe (Foto: Foto: Carlos Canseco Cordova, IG @carlos.c.cfotografo)

Vania Tafur

Vania Tafur también presentó una colección con prendas súper innovadoras tanto para hombres como para mujeres. Sus prendas se destacan principalmente por los icónicos diseños y por la mezcla de los colores neutros como el negro, blanco, marron y gris. Entre las prendas de destaque encontramos un pantalón de cuadros y casacas estructuradas para este invierno.

Vania Tafur (Foto: Foto: Carlos Canseco Cordova, IG @carlos.c.cfotografo)

Amaro Casanova

La colección Boogaloo de Amaro Casanova también fue destaque en el primer día del desfile. Sus prendas, basadas en la imagen de los cabarets de los años 50, pero en versión latino se tradujo con prendas mucho más sensuales, con mucho brillo y con siluetas diferentes. El resultado fue una mezcla que resultó ser exótica, sensual y llamativa pero también con elementos de nostalgia y sofisticados al mismo tiempo. Para complementar los looks, el diseñador también presentó los zapatos tous y los guantes, otra gran tendencia para este invierno.

“Mi principal hilo conductor de una colección casi siempre es el sonido, más que la imagen. Hemos intentado salir de nuestra zona de confort, nuestras estructuras habituales y llevarlos a un lugar innovador. Nos dimos cuenta que si nuestra colección sonara a algo sería un boogaloo. Que es un ritmo entre los 60 y los 70 y una fusión entre todos los ritmos afrolatinos y afroestadounidenses, el cual es como una mezcla de ritmos cubanos, puertorriqueños con blues, jazz y soul”, comentó Amaro sobre su nueva colección.

Amaro Casanova (Foto: Foto: Carlos Canseco Cordova, IG @carlos.c.cfotografo)

Claudia Bertolero

El desfile de Claudia Bertolero también fue uno de los grandes destaques del Boutique Moda Peru. Su colección “Sierra”, fue inspirada en el Perú en la cual pudimos ver principalmente las superposiciones de contrastes en colores y muchos detalles de flores, hechos a mano en prendas y accesorios, como los cinturones, los collares y los sombreros. La colección, que también fue presentada en la última Semana de Moda de Milán, tradujo la cultura peruana en prendas muy femeninas pero también con mucho color.

“Todas mis colecciones están inspiradas en el Perú, como por ejemplo en los caballos peruanos de paso, que es mi insignia por así decirlo. Trabajo mucho con cuero, que en este caso está siendo enfatizado con color, como el morado por ejemplo. También estamos dando a conocer la labor artesanal que hoy en día se ha perdido mucho, entonces es como volver a las prendas duraderas y de calidad, cambiando este enfoque actual de las prendas que tienen un ciclo de vida más pequeño”, mencionó Claudia Bertolero sobre su colección ‘Sierra’.

Claudia Bertolero (Foto: Foto: Carlos Canseco Cordova, IG @carlos.c.cfotografo)

Karla Casablanca

La colección de Karla Casablanca, se destacó principalmente por los colores vibrantes como el pink y el azul, como también por los vestidos y conjuntos con prints super vibrantes. El principal destaque de esta colección fueron las flores 3D, una de las tendencias más románticas para este año. En la pasarela de Casablanca, las maxi flowers fueron destaque en diversas prendas, pero principalmente como accesorio en formato de collares.

Karla Casablanca (Foto: Foto: Carlos Canseco Cordova, IG @carlos.c.cfotografo)





Anntarah

La marca peruana de alpaca mezcló el estilo clásico con mucho color en una colección inspirada en la imagen de las mujeres profesoras. Las prendas de destaque fueron los sacos bien estructurados hechos con alpaca y la sastrería con prendas sofisticadas en diversos colores, entre ellos el verde, morado, naranja y azul.

Anntarah (Foto: Foto: Carlos Canseco Cordova, IG @carlos.c.cfotografo)

Fátima Arrieta

Para cerrar el desfile, la diseñadora Fatima Arrieta presentó una colección inspirada en los años 20. " Estoy presentando una mezcla de ready to wear con la la alta costura, mi inspiración son los años 20 y más que todo de la época de la celebración, ya que tengo este feeling de que hace unos meses las personas solo quieren celebrar la vida, y eso es en lo que me he inspirado”, comentó la diseñadora. Asimismo, su colección fue marcada por las prendas con flecos, luces, mucho dorado y detalles manual. Por otro lado, la diseñadora también trabajó con cuerina, combinaciones de piel y mucha pedrería. Una colección que representa un estilo relajado pero al mismo tiempo ostentoso!