El lunes 03 de febrero, Katy Perry estuvo por las calles de Londres. Ahí disfrutó de la obra “& Juliet” en el West End. A su paso, no solo sorprendió con su presencia, sino también por el llamativo y colorido look que llevó. ¡Definitivamente no pasó desapercibida!

La cantante de “firework” lucía como una muñeca Barbie, ya que todo su look se caracterizó por ser rosa. La capa con volantes que lució era de cuello redondo, mangas abullonadas y de mucho volumen en la falda. Este, también tenía botones en forma de cristales que hacían juego con la capa. Katy complementó su look con unos zapatos cerrados de charol de la firma Prada.

Por el lado de las joyas, ella optó por unos pendientes de perlas de Christopher Kane, y otro accesorio que no pasó desapercibido fue su anillo de compromiso que hacia juego con su vestido. Para conocer más detalles del último look de Katy Perry, visita la galería que se encuentra al inicio de la nota.