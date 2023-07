La Semana de la Moda de París empezó este lunes 3 de julio y una de las celebridades que se ha apoderado de todas las miradas en la entrada a los desfiles es Cardi B. La rapera americana fue la invitada especial de la firma Schiaparelli y se mostró como un verdadero ícono de la moda en un total look de la casa de moda francesa. El sello americano, Thom Browne, también se encargó de vestir a la artista de 30 años en otro exquisito atuendo.

Si alguien no le teme a tomar riesgos en sus looks, esa persona es Cardi B. Cuando la ganadora del Grammy es invitada a un evento, casi siempre se puede esperar que sea la mejor vestida. Gracias a su desenfadada actitud y estrecha relación con importantes diseñadora, la intérprete de “I Like It” ya se ha convertido en una de las favoritas de la Semana de la Moda, siendo París su primera parada.

Schiaparelli viste a Cardi B en dramático atuendo para el inicio de la Semana de la Moda de París

Cardi B posó a las puertas del Petit Palais con un vestido bustier de terciopelo con bordados dorados inspirados en cintas métricas y un voluminoso abrigo de lana confeccionado con cientos de mechones de lana.

Foto: Getty Images

Un juego de pendientes surrealistas con forma de oreja de la casa de moda, un montón de brazaletes dorados y unas altísimas plataformas peep-toe completaron su look de alta costura.





Cardi B luce espectacular en el show de Thom Browne durante la Semana de Alta Costura de París

Tan solo horas después de asistir en primera fila al espectacular show de Schiaparelli, la compositora cambió por completo su atuendo para dirigirse a su siguiente desfile.

Foto: Getty Images

Canalizando su versión más sofisticada y modesta, Cardi B se vistió para impresionar en el desfile de Alta Costura Thom Browne Otoño/Invierno 2023/2024. La rapera, de 30 años, acaparó todas las miradas con un escotado conjunto de tweed, accesorizado con piezas doradas y un bolso que simulaba un antiguo reloj.

Pero la estrella del look fue el enorme tocado dorado que lució en la cabeza. Este sombrero de estética arquitectónica le cubría la mitad de la cara y parecía hecho con una especie de delicado alambre de oro.