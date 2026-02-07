Bad Bunny en el Super Bowl: Cardi B lidera las preferencias de los fans como su artista invitada

Cardi B se ha posicionado como la artista invitada más deseada por los aficionados de la NFL para acompañar a Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, según una reciente encuesta realizada por el portal Vegas Insider.
El sondeo, que consultó a más de 3 000 seguidores del fútbol americano en Estados Unidos, reveló que la cantante de ascendencia dominicana cuenta con el 33 % de los votos, superando a otras figuras como Drake (21 %) y Marc Anthony (14 %), Enrique Iglesias (12,4 %) y Daddy Yankee (11,7 %).
Otros artistas contemplados fueron Becky G, quien obtuvo el 11.5 % de los votos, el colombiano J Balvin, que acumuló el 5,9 % y Rosalía, que obtuvo el 3.9 %.
En cuanto al repertorio musical, la colaboración entre Bad Bunny, Cardi B y J Balvin, “I Like It”, encabeza las peticiones con un 18 % de preferencia. Otras canciones destacadas del álbum ‘Un verano sin ti’ (2022) también figuran en el top, incluyendo:
“Party” (con Rauw Alejandro): 6,7 %
“Moscow Mule”: 6,1 %
“Tití Me Preguntó”: 5,4 %
“Dakiti” (con Jhay Cortez): 4,3 %
Al ser consultado sobre las sorpresas de su actuación, el artista, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio, ha mantenido el hermetismo.
“Eso es algo que no les voy a decir. Por supuesto que creo que tendré muchos invitados. Será mi familia, mis amigos, toda la comunidad latina... todo el país”, declaró en conferencia de prensa.
Bad Bunny culmina su residencia en Puerto Rico instando a combatir el odio con amor
Sin embargo, la presentación ocurre en un contexto de alta tensión política y social, pues la campaña contra los migrantes del presidente Donald Trump ha marcado el debate cultural previo al juego.
El mandatario, quien rechazó asistir al Levi’s Stadium alegando la lejanía de la capitalestadounidense y su desagrado por los artistas elegidos, criticó tanto al reguetonero como a la banda Green Day.
Ante las críticas, Bad Bunny respondió: “Solo quiero que la gente se divierta. Va a ser una gran fiesta. Les dije que tenían cuatro meses para aprender español, pero ni siquiera tienen que aprenderlo. Es mejor que aprendan a bailar, porque no hay mejor baile que el que sale del corazón”.