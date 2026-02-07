Bad Bunny en el Super Bowl: Cardi B lidera las preferencias de los fans como su artista invitada

Cardi B se ha posicionado como la artista invitada más deseada por los aficionados de la NFL para acompañar a Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, según una reciente encuesta realizada por el portal Vegas Insider.

El sondeo, que consultó a más de 3 000 seguidores del fútbol americano en Estados Unidos, reveló que la cantante de ascendencia dominicana cuenta con el 33 % de los votos, superando a otras figuras como Drake (21 %) y Marc Anthony (14 %), Enrique Iglesias (12,4 %) y Daddy Yankee (11,7 %).

Otros artistas contemplados fueron Becky G, quien obtuvo el 11.5 % de los votos, el colombiano J Balvin, que acumuló el 5,9 % y Rosalía, que obtuvo el 3.9 %.

¿Cuál es la canción más solicitada por los fans?

En cuanto al repertorio musical, la colaboración entre Bad Bunny, Cardi B y J Balvin, “I Like It”, encabeza las peticiones con un 18 % de preferencia. Otras canciones destacadas del álbum ‘Un verano sin ti’ (2022) también figuran en el top, incluyendo:

“Party” (con Rauw Alejandro): 6,7 %

(con Rauw Alejandro): 6,7 % “Moscow Mule” : 6,1 %

: 6,1 % “Tití Me Preguntó” : 5,4 %

: 5,4 % “Dakiti” (con Jhay Cortez): 4,3 %

Al ser consultado sobre las sorpresas de su actuación, el artista, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasio, ha mantenido el hermetismo.

“Eso es algo que no les voy a decir. Por supuesto que creo que tendré muchos invitados. Será mi familia, mis amigos, toda la comunidad latina... todo el país”, declaró en conferencia de prensa.

Bad Bunny en el Super Bowl: Una presentación histórica en un clima de polarización

Este domingo 8 de febrero, Bad Bunny hará historia como el primer solista hispano en protagonizar el descanso del evento deportivo más importante de EE. UU.

Y es que, el puertorriqueño llega en su mejor momento tras ganar el Grammy a Álbum del Año por ‘Debí tirar más fotos’, el primer disco íntegramente en español en obtener dicho galardón.

Sin embargo, la presentación ocurre en un contexto de alta tensión política y social, pues la campaña contra los migrantes del presidente Donald Trump ha marcado el debate cultural previo al juego.

El mandatario, quien rechazó asistir al Levi’s Stadium alegando la lejanía de la capital estadounidense y su desagrado por los artistas elegidos, criticó tanto al reguetonero como a la banda Green Day.

El artista puertorriqueño Bad Bunny durante una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones Moscone, previa a su actuación en el Super Bowl LX, este jueves 5 de febrero de 2026 | Foto: EFE/CHRIS TORRES

Ante las críticas, Bad Bunny respondió: “Solo quiero que la gente se divierta. Va a ser una gran fiesta. Les dije que tenían cuatro meses para aprender español, pero ni siquiera tienen que aprenderlo. Es mejor que aprendan a bailar, porque no hay mejor baile que el que sale del corazón”.

*Con información de EFE