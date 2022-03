Tras el estreno de su primera película protagónica en Netflix, parece ser que Stephanie Cayo está en el momento soñado de su carrera actoral. Con residencia casi permanente en España, la menor de los hermanos Cayo está conquistando poco a poco la escena europea. El último fin de semana, la artista peruana fue una de las invitadas exclusivas a la celebración por los 25 años de aniversario del Festival de Málaga. A continuación te contamos todos los detalles de su look de gala.

La también modelo, cantante y bailarina nacional llegó al prestigioso evento vestida por la firma líder de moda femenina de lujo en España, THE 2ND SKIN CO. Apostando por un vestido que forma parte de la colección “Wet Blue” AW22/23 de la marca española, Stephanie Cayo mostró un look natural y relajado. En línea con las tendencias definidas por Pantone, el reconocido sistema de identificación, comparación y comunicación del color, el traje elegido para celebrar al séptimo arte fue diseñado en el tono rosa Lotus.

En cuanto al estilismo, la actriz se mantiene fiel a su esencia fresca y minimalista. Si nos referimos a sus preferencias en maquillaje, es poco común ver a Stephanie Cayo en full glam, incluso en alfombras rojas como los Premios Goya o el Festival de Málaga. Su estética está más orientada a los tonos neutros, el look effortless (sin esfuerzo) y el siempre aplaudido estilo ‘menos es más’.

En esta ocasión, complementó su atuendo con una coleta messy. Siguiendo con su gusto por el minimalismo, Stephanie Cayo optó por dejar de lado los accesorios como collares o pendientes, buscando así que la estrella de su look sea el escote strapless (sin tiras) estilo bustier.

Para finalizar el atuendo de noche, la actriz escogió unas delicadas sandalias de tacón en tonos oscuros que se mantuvieron en armonía con la falda del vestido de corte en A, acompañada de pinzas a lo largo para crear mayor dimensión.