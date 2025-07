¿Nunca jugaste pádel? Yo tampoco… hasta que lo probé y ahora no quiero parar

Desde hace un tiempo, el pádel había captado mi atención. Si bien mi único contacto con este deporte había sido mediante conversaciones, reels de Instagram y pasar con frecuencia por un club de pádel, no tenía idea de qué esperar de mi primera clase. Evidentemente, nunca había sostenido una pala de pádel, pero ahí estaba: parada en la cancha, con muchas ganas y cero experiencia, sintiéndome como una mezcla entre aprendiz de tenis y principiante de squash.

Sin duda, y para sorpresa de muchos, el pádel es un deporte que te pone a prueba desde el primer minuto, pero también te engancha por su atractivo y esa explosión de adrenalina que se siente ante cada contacto entre la pala y la pelota, lo que permite ese dinamismo propio del juego.

Aunque mi experiencia fue como una especie de inmersión exprés, con correcciones, risas y algún que otro pelotazo desviado, me di cuenta de algo: el pádel es accesible, divertido y muy sociable. No importa si vienes del bádminton —como fue mi caso —, del tenis o si es tu primer deporte con raqueta. En una hora, pasé de no saber cómo pararme en la cancha a aprender cuál es el famoso “agarre continental”, a posicionarme, a bolear sin dejar botar la pelota y a usar el vidrio a mi favor — y no como mi enemigo —, lo que me permitió entender que en el pádel gana quien no se equivoca, más que quien ataca.

¿Lo recomendaría? Definitivamente sí, porque a pesar de terminar agotada y un poco adolorida, de los deportes que he probado en los últimos años, este ha sido uno de los pocos que me hizo desconectarme por completo, aprender algo nuevo y salir con ganas de volver. El pádel tiene esa mezcla perfecta entre desafío y diversión que lo hace ideal si estás buscando moverte, retarte y pasarla bien, incluso si partes desde cero.

¿Qué es el pádel y por qué se ha vuelto tan popular?

El pádel es un deporte de raqueta que se juega en parejas—dos contra dos— en una cancha cerrada, rodeada de paredes de vidrio y malla metálica, que permite que la pelota rebote y prolongue los puntos. Tal y como señaló José Larrea, deportista y fundador de Bohemia Padel Club a Bienestar, esto hace que el juego sea muy dinámico, más estratégico que potente y, sumamente entretenido incluso para quienes nunca han practicado deportes de raqueta.

“A diferencia del tenis o el squash, no se necesita una gran preparación física ni técnica para empezar. En realidad, es muy fácil comenzar a jugar, ya que no necesitas experiencia previa, ni siquiera implementos: los clubes, por lo general, te prestan la pala y las pelotas. Solo necesitas tus ganas de moverte y divertirte”.

En definitiva, esta accesibilidad característica —sumada a su carácter social, ideal incluso para hacer networking— ha impulsado el crecimiento explosivo del pádel en distintas partes del mundo. En España, por ejemplo, con 20.000 canchas, es el segundo deporte más practicado después del fútbol. En Suecia, el número de canchas se cuadruplicó entre 2018 y 2023. Y en Perú, aunque aún está en etapa inicial, se estima que hay alrededor de 150 canchas en Lima, Arequipa, Trujillo y Piura.

Además, esta creciente demanda no solo se explica desde el lado empresarial, ya que como mencionó Larrea, “la rentabilidad por metro cuadrado de una cancha de pádel es mayor que la del tenis o el fútbol, lo que ha llevado a muchos clubes a transformar sus espacios”, sino también por su esencia lúdica y social. “El pádel no es solo un deporte, también es un juego en el que se crea un sentido de comunidad”.

¿Por qué todos hablan del pádel?

No solo está creciendo en clubes y espacios urbanos, sino que también está ganando aficionados de todas las edades. ¿La razón? Sus beneficios que van mucho más allá del movimiento físico.

Según el fundador de Bohemia Padel Club, diversos estudios han demostrado que los deportes de raqueta como el pádel contribuyen a una mayor esperanza de vida, ya que mejoran tanto el cuerpo como la mente. En lo físico, fortalece piernas, brazos y zona media, así como también incrementa la agilidad y los reflejos.

Asimismo, se estima que en una hora se pueden llegar a quemar entre 400 y 600 calorías. Pero más allá del ejercicio, Larrea destacó lo emocional: “Mejora el estado de ánimo mediante la liberación de endorfinas, reduce el estrés, mejora la autoestima, la concentración y la sensación de logro”.

El doctor Michael Dakkak, especialista en medicina deportiva de Cleveland Clinic explicó que, el padel se considera una actividad física de intensidad moderada a alta, la cual implica un esfuerzo intermitente, combinando ráfagas cortas de movimientos de alta intensidad (como sprints o cambios rápidos de dirección) con períodos de menor intensidad. Además, estimula múltiples sistemas corporales —cardiovascular, muscular, articular y nervioso—, y activa la mente gracias a su componente estratégico.

Por su parte, Christian de la Torre, director de la carrera de ciencias de la actividad física y del deporte de la Universidad San Ignacio de Loyola, agregó que, al ser un deporte social, fomenta el bienestar emocional y la adherencia a la actividad física.

Eso sí, los especialistas coincidieron en que es importante complementarlo con ejercicios de fuerza, movilidad articular y compensatorios que protejan la espalda y las articulaciones, como yoga, pilates o entrenamiento con pesas para prevenir lesiones y equilibrar el trabajo corporal.

¿Es un deporte para todos?

En definitiva, el pádel puede ser practicado por personas de distintas edades y condiciones físicas. “Lo practican desde niños hasta adultos mayores. La clave está en adaptar la intensidad y el tipo de juego a las capacidades de cada persona”, refirió de la Torre, quien también resaltó la importancia de contar con orientación profesional, sobre todo, en personas con alguna limitación física.

Por ejemplo, en personas con sobrepeso, se recomienda comenzar con partidos cortos y pausados, cuidando las superficies de juego y usando un calzado adecuado. En el caso de personas con hipertensión, es fundamental controlar la intensidad y evitar esfuerzos excesivos sin supervisión. También es conveniente trabajar previamente la movilidad y la fuerza para proteger las articulaciones.

En esta misma línea, el especialista en medicina deportiva de Cleveland Clinic, indicó que incluso quienes han llevado una vida sedentaria pueden iniciarse en este deporte, aunque de forma progresiva. “Es necesario realizar un chequeo médico previo, especialmente si se tiene más de 35 años. Este debe incluir un examen físico general, evaluación cardiovascular y, si es necesario, evaluaciones ortopédicas para garantizar que las articulaciones y músculos puedan manejar la actividad”.

Además, ambos expertos recalcaron que, con un buen calentamiento, una técnica bien aprendida y un ritmo adecuado, el pádel no solo es seguro, sino también muy beneficioso. No obstante, en casos específicos —como enfermedades cardíacas graves, artritis avanzada o cirugías recientes— es fundamental una evaluación médica previa.

¿Qué debes saber si quieres empezar a jugar?

En realidad, para empezar a jugar no se necesita una gran inversión ni una condición física extraordinaria. Como aseguró José Larrea, lo más importante al inicio es contar con una pala adecuada, preferiblemente ligera y con forma redonda, ideal para quienes recién comienzan, ya que ofrece un mayor control.

En cuanto a la vestimenta, basta con una ropa deportiva cómoda y un buen par de zapatillas. “Si bien hay un calzado específico para pádel, unas zapatillas de tenis funcionan perfectamente para empezar sin problemas” comentó el deportista.

Con respecto al aprendizaje, en realidad la curva de progreso es bastante amigable, pues a diferencia del tenis, donde la técnica puede ser más compleja, el pádel permite avanzar más rápido. “Si entrenas dos o tres veces por semana, combinando clases con partidos recreativos, puedes alcanzar un nivel intermedio en unos tres a seis meses. Por supuesto, si vienes de otros deportes de raqueta como el tenis, squash o frontón, tendrás cierta ventaja al comenzar.

“En general, las clases te permitirán dominar los golpes básicos, el uso del vidrio, aprender los desplazamientos y posicionarte correctamente en la cancha según la jugada. También es clave entender cómo moverse en pareja, ya que es un deporte de dos: quién cubre qué zona y desde qué lado se siente más cómodo cada jugador”.

Algunas claves para progresar sin lesionarte

El entusiasmo por mejorar en el pádel es comprensible, pero avanzar de forma segura es clave para evitar lesiones. Según el doctor Dakkak, una de las recomendaciones más importantes es respetar los tiempos de recuperación: lo ideal es dejar entre 1 y 2 días de descanso entre sesiones, aunque esto puede variar según cada persona.

“Escuchar a tu cuerpo y estar atento a signos de sobreesfuerzo como dolor muscular persistente, dolor articular, fatiga extrema, mareos, dificultad para respirar o una frecuencia cardíaca elevada que no vuelve a la normalidad después de descansar, son señales claras de que necesitas reducir la intensidad y buscar consejo médico”.

Por eso, es crucial iniciar con una progresión gradual, sin saltarse etapas, especialmente si eres principiante o vuelves tras un período de inactividad. Además, no deben faltar un buen calentamiento y una fase de enfriamiento al terminar, ya que estos pasos preparan tus músculos y articulaciones para el esfuerzo.

No debes olvidar lo básico: hidratarte bien y mantener una dieta equilibrada. “Estos hábitos no solo ayudan en la recuperación, sino que también mejoran tu rendimiento físico y mental dentro de la cancha”, afirmó el médico.

¿Qué tan accesible es y dónde puedes practicarlo?

El pádel es un deporte cada vez más accesible en Lima, tanto en términos de precios como de opciones para jugar o aprender. “Muchas canchas ofrecen alquiler por turnos de hora y media, y el costo varía según la hora del día. Por ejemplo, en horarios de menor demanda —como al mediodía o temprano por la tarde— puedes encontrar precios más bajos. En cambio, por la noche, cuando hay mayor afluencia de jugadores, los precios suelen subir”, detalló Larrea.

En promedio, el alquiler de una cancha para cuatro personas cuesta entre 60 y 160 soles por hora y media, lo que equivale a un gasto por persona de aproximadamente 15 a 40 soles. Este formato compartido lo hace más asequible y fomenta la vida social que caracteriza al pádel.

Lo mejor es que actualmente, hay una gran variedad de clubes y academias que imparten clases, alquilan canchas y brindan el equipamiento básico, por lo que es muy probable que encuentres una opción cerca de ti, que se ajuste a tu horario y a tu presupuesto.