La salud mental en las aulas: cómo la depresión y la ansiedad afectan a los escolares

En los últimos años, la salud mental se ha convertido en una preocupación constante dentro de las escuelas, especialmente la depresión y la ansiedad. Muchos estudiantes sienten que las tareas, los exámenes y los problemas personales afectan su bienestar emocional, y por eso piden que se dé más importancia a este tema en todo el país.

En diversas instituciones educativas, los escolares expresan que, a veces, no tienen espacios para hablar de lo que sienten o para recibir orientación cuando atraviesan momentos difíciles. Muchos aseguran que los días se repiten sin cambios entre responsabilidades y cansancio, como si todo siguiera el mismo ritmo. “Siento que esto es como un bucle”, comenta un estudiante de cuarto de secundaria que prefiere no darnos su nombre.

UNICEF advierte que 4 de cada 10 estudiantes muestran algún nivel de riesgo emocional y requieren apoyo oportuno. (Foto: Corresponsales escolares)

Historia de Valeria

La mente de Valeria, de 15 años, se anuda en un mar confuso cada tarde antes de cruzar la puerta del colegio. No es miedo a un examen, porque no todos los días hay uno, sino el temor de no poder cumplir con sus tareas. Siente que la miran, la juzgan y que cada error la condena, como si una opinión definiera toda su vida.

Desde hace meses, llora antes de dormir. No está segura del porqué: simplemente llora por todo. Las ganas de levantarse se desvanecen cada día al despertar. Piensa que en casa estará mejor y que, si va al colegio, solo tendrá un momento feliz antes de volver a ese circuito repetitivo de siempre. Su día a día es una lucha contra una neblina de tristeza y la presión autoimpuesta de “estar siempre bien”. Después de todo, piensa, es una adolescente: ¿qué problemas importantes puede tener?

Según el Ministerio de Salud (Minsa), cerca del 29.6 % de los adolescentes peruanos entre 12 y 17 años presenta riesgo de padecer algún problema de salud mental o emocional. Solo en 2023, más de medio millón de niñas, niños y adolescentes fueron atendidos por trastornos de salud mental y problemas psicosociales, lo que representa casi el 40 % de todas las atenciones brindadas ese año. Por su parte, UNICEF advierte que 4 de cada 10 escolares en el país presentan algún nivel de riesgo emocional, una cifra que refleja la urgencia de promover espacios de apoyo psicológico dentro de las escuelas.

Un día en la vida de Pedro

Sonaba la alarma a las 6:30 a.m. Sé que debo levantarme porque mis padres esperan que vaya al colegio, pero el simple hecho de parpadear ya es difícil. Mi día no comienza ahí, estoy despierto desde mucho antes, no por el ruido, sino por algo que aún no sé explicar. Antes me emocionaba llegar al colegio, reír y hablar con mis amigos, hacer reír a todos. Pero ahora solo estoy cansado; pienso si el planeta necesitaría otro ser humano.

Llegar y sentarme en mi pupitre es aburrido; ver a los demás también lo es. En clases, aunque intento prestar atención, no lo logro. Hace unas semanas, una maestra se dio cuenta de mi cambio y me preguntó si me sentía bien. No supe qué responder. Luego un amigo me invitó a jugar fútbol; antes me encantaba, pero ahora me pareció cansado y dije que no.

Al intentar estudiar, lo único que hago es hundirme en mis pensamientos. Como no logro concentrarme, me siento culpable y triste. Mis padres, que no están muy presentes, no lo notan, pero mis profesores sí. La coordinadora se preocupó al verme tan decaído e insistió hasta que le conté lo que me sucedía. Le expliqué que siento una tristeza inevitable, aunque no conozco la razón.

Ella me dijo que debíamos hablar con mis padres para una derivación a un psicólogo, porque posiblemente se trata de depresión. Dice que se puede tratar. Conversamos y finalmente pensé: “Hoy haré actividades para sentirme mejor”.

Una mirada especializada

La depresión y la ansiedad no son temas que se deben tomar a la ligera. Más de 1,076,884 menores escolares fueron atendidos por depresión y 1.7 millones por ansiedad, según el Minsa. Las cifras siguen aumentando. “La salud va directamente ligada a la educación”, señala Melissa Sánchez Dávila, representante de UNICEF Perú. “Un estudiante que no tiene una buena salud física o mental no va a rendir académicamente como si su bienestar estuviera bien”.

Destaca la importancia de que las escuelas cuenten con psicólogos y programas que fortalezcan el bienestar emocional de los estudiantes. Cada escolar necesita una atención integral en salud mental, y por ello recomienda a padres, docentes y compañeros estar atentos a cambios de conducta, incluso los mínimos. Escuchar sin juzgar, reconocer lo que están pasando y buscar ayuda profesional es fundamental.

Los escolares exigen más psicólogos, educación emocional y espacios seguros como parte del decálogo de la campaña “Vota por mí”. (Foto: Corresponsales escolares)

¿Qué pasa en casa y en el colegio para que nuestros adolescentes enfrenten esta problemática? La especialista señala que tanto en el hogar como en la escuela no se está brindando suficiente apoyo emocional ni una validación adecuada de las emociones y sentimientos de los escolares.

Esto evidencia que los entornos del adolescente son determinantes en su desarrollo, en su capacidad para reconocer su identidad y en su bienestar emocional. Por ello la especialista recomiendan planes que ayuden a prevenir los intentos de suicidio y brindar una atención oportuna por profesionales en salud mental

Por nuestra parte, exigimos que el gobierno cumpla con brindar más psicólogos en las escuelas, educación emocional como parte del currículo y espacios seguros donde puedan expresarse y ser escuchados.