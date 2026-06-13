La FIFA designó al polaco Szymon Marciniak como árbitro en el debut de Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia el próximo martes 16 de junio, desde el Estadio Kansas City.

Este colegiado es un viejo conocido para la ‘Albiceleste’, fue el encargado de pitar la recordada final ante Francia en Qatar 2022.

MIRAR | La verdad sobre el fichaje bomba de la Liga 1 y qué falta para que Gianluca Lapadula firme por Universitario

Esta será la cuarta vez que Marciniak esté a cargo de un partido de la selección argentina. Además de la final ante Francia, también arbitró ante Australia en el mismo Mundial, y ante Islandia en Rusia 2018.

El juez de 45 años, y uno de los máximos destacados por la FIFA, estará acompañado por sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik como asistentes. Asimismo, los neozelandeses Campbell-Kirk Kawana-Waugh y Isaac Trevis serán el cuarto árbitro y y asistente suplente respectivamente.