Resumen

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La selección argentina se enfrentará ante Argelia por la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
La selección argentina se enfrentará ante Argelia por la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
/ ODD ANDERSEN
Por Redacción EC

La FIFA designó al polaco Szymon Marciniak como árbitro en el debut de Argentina en el Mundial 2026 ante Argelia el próximo martes 16 de junio, desde el Estadio Kansas City.

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