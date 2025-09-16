¡No hay empate en la Libertadores! El gol de Vélez que el VAR anuló | VIDEO
Redacción EC
Aaron Quirós había marcado el 1-1 de Vélez vs. Racing, pero el VAR revisó la jugada y el balón ya había salido de la cancha tras un córner. El árbitro Wilton Sampaio anuló el gol y anunció su decisión al estadio, siendo la primera vez que ocurre en la presente Copa Libertadores.

El gol de Quirós llegó tras un tiro de esquina a favor de Vélez. El volante sacó un derechazo que infló las redes del rival; sin embargo, el VAR revisó que la pelota ya había salido del campo. Eso invalidó lo demás.

El técnico Barros Schelotto reclamó la anulación del gol. Sampaio, por su parte, comunicó su decisión por los altorpalantes.

