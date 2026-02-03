¿Regresa a casa? Newell’s prepara plan para fichar a Lionel Messi en el 2027

El club Newell’s Old Boys, donde Lionel Messi dio sus primeros pasos como futbolista cuando era todavía un niño, buscará repatriar al actual jugador del Inter Miami en 2027, según informó este martes su vicepresidente a la prensa local.

“Estamos trabajando en que Leo juegue en Newell’s en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso”, expresó Juan Manuel Medina, primer vicepresidente del club, en diálogo con el canal Todo Noticias.

Medina explicó que se trata de “un proyecto que excede a Newell’s” e incluye además a autoridades de la ciudad de Rosario -donde se encuentra el club y nació Messi-, de la provincia de Santa Fe y del fútbol argentino.

“Todo depende de lo que podamos ofrecer en materia de infraestructura y de un esquema deportivo competitivo”, añadió, y reveló que los contactos con el astro argentino para lograr su regreso se iniciaron en 2024.

Messi, que en julio de este año cumplirá 39 años, tiene un contrato vigente con el club estadounidense hasta el final de la temporada 2028 de la MLS, tras haberse incorporado al equipo a mediados de 2023 proveniente del Paris Saint Germain francés.