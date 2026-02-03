¿Regresa a casa? Newell’s prepara plan para fichar a Lionel Messi en el 2027

Escuchar
Messi pone de moda camiseta de Maradona y Newell's hace negocio. (Foto: AFP)

Por Redacción EC

El club Newell’s Old Boys, donde Lionel Messi dio sus primeros pasos como futbolista cuando era todavía un niño, buscará repatriar al actual jugador del Inter Miami en 2027, según informó este martes su vicepresidente a la prensa local.

