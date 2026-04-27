Annia Cilloniz busca ser protagonista en el automovilismo nacional y lo hará con un coche que ella misma preparó. La piloto anunció su participación en el Rally Premio Presidente de la República de este fin de semana en Ayacucho.
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Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Annia Cilloniz busca ser protagonista en el automovilismo nacional y lo hará con un coche que ella misma preparó. La piloto anunció su participación en el Rally Premio Presidente de la República de este fin de semana en Ayacucho.
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