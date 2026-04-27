Annia Cilloniz busca ser protagonista en el automovilismo nacional y lo hará con un coche que ella misma preparó. La piloto anunció su participación en el Rally Premio Presidente de la República de este fin de semana en Ayacucho.

En una emotiva presentación, Annia Cilloniz mostró lo que es la Super Coro, un Toyota Corolla que ella misma preparó para competir.

Y su debut será pronto. Este sábado y domingo, 2 y 3 de mayo, competirá en el Premio Presidente de la República en Ayacucho.

El Super Coro, como ella misma lo ha llamado, es el Corolla que tuvo como coche de calle y que decidió preparar con la ayuda de Nicolás Fuchs.

(Foto: Prensa A. Cilloniz)

(Foto: Prensa A. Cilloniz)

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