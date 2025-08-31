EN VIVO - Fórmula 1 Gran premio de Países Bajos | Últimas noticias de la competencia
Fox Sports transmitirá en México y DAZN en España. Podrás seguir las incidencias online en esta misma nota de El Comercio.
La competencia podrá ser vista en vivo y en directo por F1 TV Pro a nivel mundial. En Sudamérica, la transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus.
El Circuito de Zandvoort será escenario hoy del Gran Premio de Países Bajos, de la Fórmula 1, que se desarrollará desde las 8 am (hora peruana) y cuyas incidencias podrás seguir en esta misma nota de El Comercio.
