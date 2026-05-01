El objetivo de la Federación es consolidar la disciplina y con ello fortalecer la selección nacional para futuras competencias internacionales.
“El Betsson Perú Pádel Pro Tour nos va a permitir categorizar a la gente, tanto en hombres como mujeres y buscar a las futuras selecciones en todas las categorías para campeonatos internacionales”, señaló Renato Ricci, presidente de la Federación Peruana de Pádel.
El certamen reúne a figuras de la disciplina y otros personajes que se han sumado al pádel como el piloto Mario Hart, el exfutbolista y dirigente deportivo Roberto Silva Pro y la extenista nacional Sussy Boyanovich.
Además, compiten jóvenes promesas del pádel como Emilio Silva, Octavio Ceba los y María Paula Torres, quienes vienen destacando en el circuito nacional y perfilándose como el futuro de este deporte en el país.
Este sábado se disputan las semifinales con partidos entre las 7:30 a.m. y 11 p.m. Mientras que la final se disputará el domingo 3 de mayo desde las 8 a.m. en el Pádel Arena, en la Av. El Polo 843, Surco.