El Betsson Perú Pádel Pro Tour 2026 es el primer torneo federado de pádel en nuestro país, con lo que se confirma el crecimiento de este deporte.

La Federación Peruana de Pádel organiza este certamen, que inició el 27 de abril y finaliza este domingo 3 en el Pádel Arena.

Se trata de una competencia de categoría GOLD, por lo que reúne a los mejores jugadores nacional y suma puntos para el ránking nacional.

Federación Peruana de Pádel

El objetivo de la Federación es consolidar la disciplina y con ello fortalecer la selección nacional para futuras competencias internacionales.

“El Betsson Perú Pádel Pro Tour nos va a permitir categorizar a la gente, tanto en hombres como mujeres y buscar a las futuras selecciones en todas las categorías para campeonatos internacionales”, señaló Renato Ricci, presidente de la Federación Peruana de Pádel.

Federación Peruana de Pádel

El certamen reúne a figuras de la disciplina y otros personajes que se han sumado al pádel como el piloto Mario Hart, el exfutbolista y dirigente deportivo Roberto Silva Pro y la extenista nacional Sussy Boyanovich.

Además, compiten jóvenes promesas del pádel como Emilio Silva, Octavio Ceba los y María Paula Torres, quienes vienen destacando en el circuito nacional y perfilándose como el futuro de este deporte en el país.

Este sábado se disputan las semifinales con partidos entre las 7:30 a.m. y 11 p.m. Mientras que la final se disputará el domingo 3 de mayo desde las 8 a.m. en el Pádel Arena, en la Av. El Polo 843, Surco.