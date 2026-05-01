Resumen

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El torneo se realiza en el Pádel Arena | Foto: Federación Peruana de Pádel
El torneo se realiza en el Pádel Arena | Foto: Federación Peruana de Pádel
Por Redacción EC

El Betsson Perú Pádel Pro Tour 2026 es el primer torneo federado de pádel en nuestro país, con lo que se confirma el crecimiento de este deporte.

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